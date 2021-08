Koronavírus-járvány

Berlinben ezrek tüntettek a kormány korlátozó intézkedései ellen

A gyülekezési tilalom ellenére több ezren tiltakoztak vasárnap Berlinben a német kormány koronavírus-járvány lassítására hozott korlátozó intézkedései ellen, s a résztvevők összecsaptak a rendőrséggel, amely többszáz tüntetőt vett őrizetbe.



A helyi hatóságok a hétvégén több megmozdulást is betiltottak, köztük a Querdenker (másként gondolkodó) mozgalomét, de a berlini tüntetők szembeszálltak a tiltással.



Miközben a tömeg Charlottenburg városrészből a Tiergarten parkon át a Brandenburgi kapu felé haladt, a nagy erőkkel kivonult rendőrség hangosbeszélőn figyelmeztette a tüntetőket, hogy vízágyúkat vetnek be, ha nem oszlanak szét. Estére a média nem végleges adatai szerint a rendőrök mintegy 600 embert vettek őrizetbe.



Németország májusban számos járványügyi korlátozást enyhített, így például újra megnyithattak az éttermek és bárok. Ugyanakkor például a beltéri éttermekben való étkezéshez vagy a szállodai tartózkodáshoz még mindig igazolni kell, hogy a vendég teljesen be van oltva, vagy már túlesett a vírus okozta Covid-19 betegségen, esetleg negatív eredményű, friss koronavírus-tesztet tud felmutatni.



Bár Németországban a szomszédos országokhoz képest továbbra is alacsony a koronavírusos megbetegedések száma, a delta-változat az elmúlt hetekben az új fertőzések számának növekedését okozta. Vasárnap Németország 2097 új esetet jelentett, ami félezernyivel több, mint az előző vasárnap volt.



A Querdenker, a legtöbbet akciózó németországi zárlatellenes mozgalom, eddig is ezreket vonzott berlini tüntetéseire, köztük a védőoltások ellenzőit, a koronavírus-tagadókat és az összeesküvés-elméletek híveit a politikai paletta jobb és baloldaláról egyaránt, valamint a különböző szélsőjobboldali csoportok tagjait.



Az év elején a német belügyi hírszerzés figyelmeztetett, hogy a mozgalom egyre radikálisabbá válik, s néhány követőjét megfigyelés alá helyezte. Wolfgang Schauble, a Bundestag (parlament) elnöke vasárnap élesen bírálta a Querdenker mozgalmat, és arra biztatta az embereket, hogy ne hagyják magukat "olcsó szlogenekkel" becsapni.



Európa több országában is zajlanak hasonló, a járvány miatti korlátozások elleni tüntetések.



Szombaton Franciaország-szerte több mint 200 ezer ember vette a fáradtságot, hogy a harmadik egymást követő hétvégén is tiltakozzon az oltási követelmények ellen, s a párizsi megmozdulás ismét a rendőrséggel vívott összecsapásba torkollott. Az előző hétvégén Olaszország különböző városaiban is mintegy 80 ezren tüntettek.