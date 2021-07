Koronavírus-járvány

Két fizetett szabadnapra jogosultak a beoltott cseh állami alkalmazottak

Két fizetett szabadnapra lesznek jogosultak az idén azok a cseh állami alkalmazottak, akik már beoltatták vagy beoltatják magukat a koronavírus elleni vakcinával - döntött pénteken a cseh kormány.



"Motiválni akarjuk az embereket, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen. Javaslatomat a privát szférából származó információk alapján tettem meg" - jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón. A kormány döntése az idei év végéig érvényes.



Babis szerint a kormány ugyanakkor felszólította a regionális vezetőket és az önkormányzatokat, hogy ők is hasonló módon motiválják az embereket az oltásra.



A kormányfő és a szakszervezetek pénteken Prágában aláírták a kibővített kollektív szerződést, amely tartalmazza a mostani döntést is.



A cseh állami szektorban jelenleg a hivatalos kimutatások szerint 482 270-en vannak alkalmazásban, ami 6900-zal több, mint egy éve. A legnagyobb számban az oktatásügyben dolgoznak, a pedagógusok száma 188 ezer, míg a nem pedagógiai alkalmazottaké mintegy 70 ezer. A rendőrség, a börtönfelügyelet és a vámosok száma több mint 67 ezer, míg a hadseregnek 26 400 tagja van.



Néhány gazdasági szakértő azonnal bírálta a kormány döntését, mert szerintük 21,4 milliárd koronával megterheli a költségvetést. Andrej Babis szerint ez értelmetlen állítás. "A döntésnek nincs semmiféle hatása a költségvetésre" - válaszolta egy kérdésre a sajtótájékoztatón.



A 10,7 millió lakosú Csehországban csütörtökig 4,78 millió ember kapta meg a vakcina mindkét adagját, 900 ezren pedig az első adagot.