Koronavírus-járvány

Hollandiába oltási igazolvánnyal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet belépni augusztus 8-tól

Hollandia szigorításokat jelentett be a járványügyi szempontból magas kockázati besorolású európai országokból történő beutazásra vonatkozóan, augusztus 8-tól csak a teljes beoltást igazoló tanúsítvánnyal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet belépni az országba - közölte Mark Rutte holland ügyvezető miniszterelnök hétfőn.



Mark Rutte kijelentette: mindenkinek, aki Hollandiába szeretne utazni, már indulása előtt bizonyítania kell, hogy nem fertőzött koronavírussal.



Azoknak, akik nem teljesen beoltottak a koronavírus ellen, 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel kell rendelkezniük vagy antigéntesztet kell készíttetniük legfeljebb 24 órával a hollandiai indulásuk előtt. A beutazásra vonatkozó szabályok úgy a holland, mind a külföldi állampolgárokra egyaránt érvényesek - közölte.



A holland sajtó tájékoztatása szerint a szabály mostanáig az Andorrából, Ciprusról, Portugáliából és a Spanyolországból beutazók esetében volt érvényes, augusztus nyolcadikától azonban az összes unión belül utazót érinteni fogja. A megfelelő dokumentációval nem rendelkezőkre 95 eurós pénzbírságot szabnak ki.



Hugo de Jonge holland egészségügyi miniszter közölte, az új szabály hozzájárulhat a koronavírus újabb hullámának megakadályozásához. A miniszter azt javasolta: mindenki, aki külföldi utazásról tér vissza Hollandiába, csináltasson koronavírus-tesztet függetlenül attól, hogy beoltották-e vagy sem, ugyanis - mint fogalmazott - "az utazók a bőröndjükben is hazahozhatják a vírust".



A holland kormányfő bejelentette azt is, hogy keddtől eltörlik azt a szabályt, amely Hollandiából a járványügyi szempontból magas kockázatú uniós országokba való nem feltétlenül szükséges utazások elkerülésére figyelmeztetett. Jelenleg nem ajánlott Hollandiából turisztikai célú utazást tenni egyebek mellett Spanyolországba, Portugáliába és Ciprusra.



A holland közegészségügyi intézet hétfői tájékoztatása szerint az új koronavírus-fertőzések több mint három hete tartó emelkedése megtorpant. Az átlagos napi tízezret is meghaladó fertőzésszám a múlt hét végén kilencezer, majd hétfőn hatezer alá csökkent. Hétnapos viszonylatban az új fertőzések átlagos száma 5775, ami 43 százalékkal marad el az előző időszak átlagától. Az elmúlt 24 órában pedig 3914 embernek volt pozitív a koronavírus-teszt eredménye Hollandiában.



Mark Rutte holland miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette: a javuló tendencia ellenére a koronavírus-helyzet továbbra is aggasztó az országban, ugyanis a kórházi ápolások száma egy hetes viszonylatban mintegy 60 százalékos növekedést mutat. Jelentések szerint a holland kórházakban jelenleg 577 beteget kezeltek koronavírussal, közülük 140 esetben kell intenzív ellátást biztosítani. Az utóbbi adatok 6, illetve 44 százalékkal emelkedtek 24 óra alatt.



A járvány kezdete óta 1 876 406 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust és 18 087-en váltak a vírus szövődményei áldozatává Hollandiában.