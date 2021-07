Diplomácia

Helyreállította a két Korea a Szöul és Phenjan közötti forródrótot

Dél-Korea és Észak-Korea helyreállította a korábban megszakított forródrótot Szöul és Phenjan között - jelentette be kedden a dél-koreai elnöki hivatal.



A két ország vezetője a tavasz folyamán több levelet is váltott egymással, és abban állapodtak meg, hogy újjáépítik a két fél között a bizalmat és javítják a két Korea kapcsolatát. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szintén beszámolt arról, hogy "az összes Korea-közi kommunikációs csatorna" újra megnyílt kedd délelőtt, helyi idő szerint 10 órakor.



A forródrótot Észak-Korea szakította meg tavaly júniusban, miután a két ország viszonya megromlott Donald Trump korábbi amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető második, kudarcba fulladt csúcstalálkozóját követően, amelyen Mun Dzse In dél-koreai elnök vállalta a közvetítő szerepet.



Mun kormánya abban bízik, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya képes lesz újraindítani a tárgyalásokat Phenjannal Észak-Korea nukleáris fegyvereinek leszereléséről és rakétaprogramjának leállításáról.