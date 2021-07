Bűnügy

Késsel megtámadtak egy Charlie Hebdo feliratú pólót viselő nőt Londonban

Késsel megtámadtak egy Charlie Hebdo feliratú pólót viselő nőt Londonban, aki kisebb, nem életveszélyes fejsérüléseket szenvedett - közölte a brit rendőrség hétfőn.



A hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak a 39 éves nő kilétéről, de a közösségi médiában és a YouTube videómegosztó oldalon megjelent értesülések szerint Hatun Tash keresztény aktivistáról van szó, aki a Védd Krisztust, bíráld az iszlámot (DCCI) nevű vallási szervezet igazgatója.



A támadás még vasárnap délután történt a londoni Hyde park hagyományosan szabad véleménycserék folytatásáról ismert Speakers' Corner részén. Az utóbbi években a nyilvános viták során egyre gyakrabban előkerültek a iszlamista szélsőségek.



Az elkövető elmenekült a helyszínről, a kést a helyszínen megtalálta a rendőrség.



A múltban több hasonló támadás is érte már Hatun Tasht.



A YouTube-ra feltöltött videón látható, hogy egy kapucnis, feketébe öltözött férfi közelíti meg a nőt és többször megszúrja, majd elmenekül a helyszínről. A nő a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap logójával díszitett pólót viselt, amin még a L'amour plus fort que la haine (A szeretet erősebb a gyűlöletnél) felirat volt olvasható.



2015. január 7-én két francia dzsihadista hatolt be a Charlie Hebdo szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségébe, ahol 12 embert megöltek, és 11-et megsebesítettek. A lap a többi között Mohamed prófétáról készült gúnyrajzok miatt vált a szélsőségesek céltáblájává.