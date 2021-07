Állati

Egy hétig tartott rettegésben egy grizzly medve egy alaszkai táborozót

A táborozónak volt fegyvere, de már majdnem kifogyott a lőszerből és a viskó ajtaja le volt szakítva. 2021.07.23 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

United States Coast Guard

Egy héten át tartott rettegésben egy grizzly medve egy táborozót az alaszkai vadonban, míg végül a sebesült férfira rátaláltak és kimenekítették - írja a BBC hírportálja.



Az amerikai parti őrség helikopterének legénysége pénteken vette észre a férfi viskójának tetejére írt segítségkérő üzenetet, majd meglátta a fehér zászlót lobogtató táborozót is.



A helikopter épp egy küldetésre indult, amikor az időjárási viszonyok miatt kénytelen volt letérni az útvonaláról, a legénység ekkor vette észre az SOS-jelzést.



Jared Carbajal korvettkapitány szerint a férfit megtámadta a grizzly, majd a ragadozó minden éjszaka visszatért a Nome-tól 65 kilométerre lévő táborhelyre.



A férfi, aki a mellkasán és a lábán is sérüléseket szenvedett, napok óta nem aludt. Telefonon nem tudott segítséget hívni.



A The New York Times szerint a táborozónak volt fegyvere, de már majdnem kifogyott a lőszerből és a viskó ajtaja le volt szakítva.



A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a férfi személyazonosságát, de annyit elmondtak, hogy az ötvenes évei végén vagy a hatvanas évei elején jár és a barátai jelentették, hogy nem érkezett haza időben a túráról.



A férfit kórházba szállították, a sérülései nem életveszélyesek.



Az alaszkai hal- és vadvédelmi hatóság szerint az amerikai tagállam ugyan a "medvék országa", de ritkán fordul elő, hogy az állatok agresszíven viselkednének.