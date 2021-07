Koronavírus-járvány

Szerbiában a nemzeti kisebbségek nyelvén is oltásra buzdítanak

19 nyelven készítettek elő szórólapokat és hirdetéseket, hogy a kisebbségben élők figyelmét is felhívják az oltások fontosságára. 2021.07.23 09:42 MTI

Az oltási kampány sikerének növelése érdekében Szerbia a nemzeti kisebbségek nyelvén is hirdeti a koronavírus elleni vakcinák fontosságát - jelentette be az emberi és kisebbségjogi miniszter.



A szerbiai közszolgálati televízió péntek reggeli beszámolója szerint Gordana Comic kifejtette: 19 nyelven készítettek elő szórólapokat és hirdetéseket, hogy a kisebbségben élők figyelmét is felhívják az oltások fontosságára.



A szerbiai oltási kampány néhány hete megrekedt, a nagykorú lakosság majdnem fele kapta meg eddig valamely védőoltást a koronavírus ellen.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 228-cal 719 462-re, Koszovóban 15-tel 107 749-re, Észak-Macedóniában 17-tel 155 987-re, Montenegróban 63-mal 100 865-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 39-cel 205 347-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában hárommal 7095-re növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma Koszovóban 2267, Észak-Macedóniában 5488, Montenegróban 1624, Bosznia-Hercegovinában pedig 9722 maradt.