Koronavírus-járvány

Horvátország újabb szigorításokat vezet be

Újabb szigorításokat tervez bevezetni a horvát kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be a csütörtöki kormányülést követően Davor Bozinovic belügyminiszter.



A tárcavezető kiemelte: hétfőtől a magas fertőzöttségi arányt regisztráló, nem európai uniós országokból, például Nagy-Britanniából és Oroszországból érkezőknek a határátlépésnél az oltási igazolás mellett negatív PCR-tesztet is fel kell mutatniuk.



Hozzátette: az emelkedő esetszámok miatt négy dalmát megyében szigorítanak a gyülekezési feltételeken is. A részleteket pénteken ismertetik. A miniszter azonban annyit elmondott: a helyi válságstábokon lesz a felelősség, hogy az olyan rendezvényeket, amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem lehet ellenőrizni, engedélyezik-e.



Egy héttel ezelőtt az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) kockázatosabb besorolás alá helyezte az egész horvát tengermelléket, amely már csak lépésre áll attól, hogy a piros jelzésű, azaz a súlyosan fertőzött régiók listájára kerüljön. A mostani, csütörtöki jelentés szerint az adriai partvidék továbbra is kockázatos besorolás alatt marad.



Az elmúlt 24 órában 179 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 362 ezret. A Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon egy ember halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8245-re emelkedett. Kórházban 124 beteget ápolnak, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 604 513-an kaptak védőoltást - a jogosultak 39,5, a felnőtt lakosság 47,6 százaléka -, közülük 1 401 029-en már a második adagot is.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 69 új fertőzöttet szűrtek ki, június közepe óta a legtöbbet, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 258 ezret. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben egy ember halt meg, így a halálos áldozatok száma 4766-ra nőtt. A koronavírusos betegek közül 27-en vannak kórházban, heten közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 884 029-en kaptak védőoltást, az oltásra jogosult lakosság 42, a felnőtt lakosság 50 százaléka. Közülük 777 196-an már a második adagon is túl vannak.