Koronavírus-járvány

Reptéri dolgozók fertőződtek meg, több száz járatot töröltek Kínában

Több száz légijáratot töröltek Kelet-Kínában, miután Nanking nemzetközi repülőterének dolgozói között tizenhét embert koronavírusos fertőzöttként azonosítottak - számolt be a Hszinhua kínai hírügynökség.



Helyi idő szerint szerda reggelig legkevesebb 480, a Nanjing Lukou Nemzetközi Repülőtérre és onnan közlekedő járatot töröltek - írta internetes kiadásában a Global Times című kínai lap, míg a Hszinhua szerint a repülőtér forgalmának 65 százalékát függesztették fel.



A repülőtér üzemeltetője kedd este jelentette be, hogy a Nankingot elhagyni készülő utasoknak 48 órán belül készült, negatív eredményt produkáló nukleinsavas tesztről készült igazolást kell bemutatniuk ahhoz, hogy felszállhassanak a kívánt járatra. A 9,3 millió lakosú Nanking egyik kerületében, ahol a fertőzött dolgozók többsége lakott, tömeges tesztelést kezdtek meg. A helyi kormányzat azt tervezi, hogy a kerület lakóinak szűrését követően a város teljes lakosságára kiterjeszti a vírustesztelést.



A fertőzött dolgozókat, akik a felszíni, valamint a takarító személyzet tagjai közül kerültek ki, rendszeresen végzett tesztelés során szűrték ki kedd este.



Kínában korábban is előfordultak fertőzések repülőtéri személyzet körében. Tavaly novemberben a sanghaji Pudong Nemzetközi Repülőtér teherrakodó munkásai közül fertőződtek meg néhányan koronavírussal.