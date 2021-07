Koronavírus-járvány

Bécsben érvényben marad a maszkviselési kötelezettség

Ezen túlmenően a polgármester a kulturális és sportlétesítményekre is kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget, amennyiben a rendezvény zárt térben történik.

Az Ausztriában július 22-étől életbe lépő országos enyhítésekkel ellentétben Bécsben továbbra is érvényben marad a maszkviselési kötelezettség - jelentette be Michael Ludwig, a főváros polgármestere kedden.



Csütörtöktől Ausztria-szerte - az élelmiszerboltok kivételével - nem lesz kötelező a maszkviselés a kereskedelmi egységekben. Mivel mind a kancellár, mind az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tartományok ennél szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak, ha a járványügyi helyzet úgy kívánja, Bécs polgármestere élt a lehetőséggel, bejelentve: a fővárosban nem enyhítenek a jelenleg érvényben lévő maszkviselési szabályokon.



Ennek értelmében az üzletekben - és nemcsak az élelmiszerboltokban, hanem például a cipő- és ruházati boltokban, elektronikai és barkácsüzletekben - továbbra is kötelező érvényű lesz a maszkviselés. Ezen túlmenően a polgármester a kulturális és sportlétesítményekre is kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget, amennyiben a rendezvény zárt térben történik.



Ludwig a delta variáns rohamos terjedésével indokolta a döntést. Hangsúlyozta, a meglévő járványvédelmi intézkedések életben tartásával a fővárosi lakosság védelmében jár el, és a rá háruló felelősség tudatában igyekszik megelőzni a járványügyi mutatók további emelkedését, és ezáltal a kórházak túlterheltségét.



Hozzátette, mind az eddigi ingyenes - a gyógyszertárakban és az úgynevezett tesztutcákban történő - tesztelési lehetőség, mind az oltási kampány különböző oltási akciók általi kiszélesítése folytatódik, és továbbra is a fővárosiak rendelkezésére áll.



Ausztriában eddig 5 098 929 ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 4 085 306-an. Az elmúlt 24 órában 316 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 654 314 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 124, az intenzív kezelésre szorulók 39-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon senki nem halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 729 maradt. A betegségből felgyógyultak száma 639 831.