Koronavírus-járvány

Jóváhagyta a cseh helyreállítási tervet az Európai Bizottság

Jóváhagyta a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását szolgáló cseh nemzeti tervet az Európai Bizottság - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök, miután hétfőn tárgyalásokat folytatott Ursula von der Leyennel, a testület elnökével, aki néhány órás látogatást tett Prágában.



Az Európai Bizottság döntése Csehország előtt megnyitotta az utat a 180 milliárd koronás (2520 milliárd forintos) uniós támogatáshoz - mutatott rá Andrej Babis, aki újságírók előtt köszönetet mondott a brüsszeli testületnek a döntésért.



A cseh újjáépítési terv hat részből áll. A támogatás legnagyobb részét, 41 százalékot, a cseh gazdaság ökológiai projektjeinek, klímavédelmi céljainak megvalósítására fordítja a kormány, a digitalizációra 22 százalék jut. Komoly támogatást kap az egészségügy korszerűsítése is - emlékeztetett Babis. Megjegyezte: Prágában például új onkológiai központ épül a támogatási pénzekből.



A cseh nemzeti helyreállítási terv megfelel az Európai Bizottság által megkövetelt feltételeknek, és lényegében az ország jövője iránti kötelezettségvállalás - vélte Ursula von der Leyen a sajtótájékoztatón. Leszögezte: a támogatások felhasználását bizonyos feltételekhez kötik, s ezeket minden tagállamnak be kell tartania.



A prágai sajtó azt írja, amennyiben a cseh terveket az uniós tagállamok is jóváhagyják, az első brüsszeli pénzek már szeptemberben megérkezhetnek Csehországba.