Koronavírus-járvány

Ötvenezernél több új fertőzést szűrtek ki egy nap alatt Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi minisztérium pénteki ismertetése szerint az elmúlt 24 órában több mint 50 ezer új koronavírus-fertőződést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Ez január közepe óta a legmagasabb napi fertőződési adat.



A szaktárca péntek este közzétett beszámolója szerint az utóbbi egy napban 51 870 koronavírus-szűrés eredménye lett pozitív.



Az ismertetéshez fűzött grafikonos visszatekintő kimutatás szerint ennél több új napi fertőzést legutóbb január 15-én regisztráltak: aznap 55 761 új fertőződést szűrtek ki Nagy-Britanniában.



A 50 ezres szám újbóli átlépése nem érte váratlanul a brit kormányt.



Sajid Javid egészségügyi miniszter a BBC rádiónak nyilatkozva már a múlt héten elmondta: várakozása szerint július 19-re, a még érvényben lévő utolsó angliai jogi korlátozások eltörlésére kitűzött időpontra "50 ezer körülire" emelkedhet a naponta azonosított új koronavírus-fertőződések száma, és nem kizárt, hogy a korlátozások enyhítésével a nyár folyamán eléri a 100 ezret a napi esetszám.



A minisztérium pénteki összesítése alapján ugyanakkor a koronavírus-fertőződésből kialakuló Covid-19-betegség okozta halálozások száma továbbra is messze elmarad az év eleji tetőzés idején mért adatoktól, mindenekelőtt a sokkal magasabb oltási aránynak köszönhetően.



A pénteki kimutatás szerint az utóbbi egy napban 49-en haltak meg Covid-19-ben országszerte.



Január 15-én - a legutóbbi olyan napon, amikor 50 ezernél több új fertőzést szűrtek ki Nagy-Britanniában - 1280, az akkori tetőzés csúcsán, január 20-án 1820 halálos áldozata volt 24 óra alatt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak.

A halálos áldozatok napi száma legutóbb február 10-én haladta meg az ezret, március 23. óta egyetlen napon sem érte el a százat, június eleje óta pedig jellemzően az egy- vagy kétszámjegyű tartományban mozog, és már volt olyan nap, amikor egyetlen halálesetről sem érkezett bejelentés.



A brit közegészségügyi szakértők egyöntetű véleménye szerint az oltási kampány sikerét jelzi, hogy mára teljesen elszakadtak egymástól az újonnan kimutatott koronavírus-fertőződések, illetve a halálozások számát jelző görbék.



Az egészségügyi minisztérium péntek esti adatai szerint a felnőtt brit lakosság csaknem 88 százaléka - 46,2 millió ember - már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, közülük 35,5 milliónak - 67,5 százaléknak, vagyis a felnőttek több mint kétharmadának - a második oltási adagot is beadták.



A brit kormány tervei szerint szeptembertől harmadik oltási adagban részesülhetnek a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok. Ennek célja az első két oltási dózis nyújtotta védelem megerősítése és kiterjesztése az új koronavírus-variánsokra.



Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) és a Cambridge-i Egyetem legújabb közös elemzése arra vall, hogy a mostani oltóanyagok is igen hatékonyak a Nagy-Britanniában dominánssá vált, fokozott fertőzőképességű delta variánssal szemben.



A vizsgálat adatai alapján a brit oltási kampány legnagyobb számban használt két oltóanyaga közül a Pfizer-BioNTech mindkét adag beadása után 96 százalékos, az Oxford-AstraZeneca ugyancsak két dózis esetén 92 százalékos hatékonysággal veszi elejét a delta változat okozta, kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedéseknek.



A brit kormány - jórészt e vizsgálati adatok és az oltási kampány előrehaladott volta alapján - július 19-én, vagyis hétfőn a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét feloldja Angliában, azzal együtt is, hogy a modellszámításokra alapuló előrejelzések a napi fertőződési számok további emelkedését valószínűsítik.