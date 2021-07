Koronavírus-járvány

Izraelben megugrott az új fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg

Izraelben megugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg is a delta változat okozta negyedik hullámban - jelentette a helyi média pénteken.



Az izraeli egészségügyi minisztérium adatai szerint legutóbb március 22-én találtak hasonlóan magas számú, 855 új koronavírus fertőzöttet, mint csütörtökön. Az elvégzett 56 624 teszt 1,5 százaléka bizonyult pozitívnak.



A rendkívül magas átoltottság nyomán elsősorban a súlyos betegek számát figyelik a hatóságok, de már 99-en szorulnak kórházi ellátásra, közülük 52-en súlyos esetnek számítanak, és 17 embert ápolnak lélegeztetőgépen.



A június közepén kezdődött negyedik hullámban múlt szerda óta 11-en haltak meg, noha előtte már hetek óta nem szedett áldozatot Izraelben a koronavírus-járvány. Csütörtökön 89 fertőzöttet találtak az országba belépők között: 21-en az Egyesült Királyságból, kilencen Görögországból, nyolcan Törökországból, öten Ciprusról és szintén öten Grúziából, négyen Spanyolországból és négyen az Egyesült Államokból érkeztek. De volt, aki Bulgáriából, Ukrajnából, Fehéroroszországból, Olaszországból, Hollandiából, Magyarországról, Belgiumból, Romániából, a Seychelle-szigetekről, a Cseh Köztársaságból, Norvégiából, Ausztriából, Japánból tért haza fertőzötten.



Jelenleg 5817 aktív esetet tartanak nyilván, 27 százalékuk 11 év alatti, 14 százalékuk 12-18, 10 százalékuk 20-30 éves, 25 százalékuk 30 és 50 év közötti, 16 százalékuk 50-től 70 éves, és csak 7 százalékuk tartozik a több mint 90 százalékban kétszer is beoltott 70 év fölöttiek közé.



A csütörtökön diagnosztizáltak 45 százaléka nem vette - vagy 12 év alatt nem is vehette - fel az oltást, négy százalékuk részben volt védett, vagyis még nem telt el a két hét a második vakcina beadása óta, és 51 százalékuk oltással védett volt a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet értesülése szerint. A 12-es kereskedelmi TV esti híradása szerint az új fertőzések több mint 90 százalékát a korábbiaknál fertőzőbb delta vírusváltozat okozza.



Naftali Bennett miniszterelnök Orna Barbibai gazdasági miniszterrel és Nicán Horovic egészségügyi miniszterrel közösen megállapodott az "örömcímke" létrehozásáról, amely az ezekben a hetekben kezdődő esküvői szezon rendezvényeit szabályozza.



Izraelben hagyományosan sok száz fős, hatalmas lakodalmakat rendeznek, amelyeket már tavaly is megtiltottak a hatóságok. A kormány egyelőre engedélyezi ezeket a különösen veszélyes - rengeteg testi kontaktussal, ölelésekkel, puszilkodással járó - rendezvényeket, de csak az oltottak, a gyógyultak és a negatív tesztet felmutatók számára, noha a szakemberek szerint szinte lehetetlen a követelmények ellenőrzése.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 740 832, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,73 százaléka. A pandémia megjelenése óta 849 654 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6443-an haltak meg Izraelben.