Szerbiában hamarosan ötféle oltás lesz elérhető

2021.07.16 10:13 MTI

Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában - jelentette be Aleksandar Vucic elnök a szerbiai közszolgálati televízió péntek reggeli híradójának beszámolója szerint.



A szerb államfő elmondta, a kínai Sinopharm, az orosz Szputnyik V, a svéd-brit AstraZeneca, valamint a német-amerikai Pfizer/BioNTech vakcinája után októbertől már a Moderna védőoltását is alkalmazni fogják a nyugat-balkáni országban.



Emlékeztetett arra, hogy megrekedt az oltakozási folyamat Szerbiában, hiszen még mindig nem érte el az 50 százalékot a beoltottak aránya, így viszont nagyon sebezhetővé fog válni a lakosság a közelgő negyedik járványhullám idején. Mint mondta, jelenleg 1,3 millió felhasználható vakcina van Szerbiában.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 156-tal 718 093-ra, Koszovóban néggyel 107 440-re, Észak-Macedóniában 26-tal 155 867-re, Montenegróban 24-gyel 100 567-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 26-tal 205 227-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában eggyel 7078-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig szintén eggyel 9717-re növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így Koszovóban 2266, Észak-Macedóniában 5487, Montenegróban pedig 1621 maradt a halottak száma.