Koronavírus-járvány

EMA: mindkét adag oltóanyag elengedhetetlen a delta variáns elleni védekezéshez

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdán kiadott közleményében kiemelte, hogy a koronavírus rendkívül fertőző delta variánsa elleni legteljesebb védekezéshez elengedhetetlen az unió által elfogadott vakcinák mindkét adagjának a felvétele.



Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti szerve továbbá szorgalmazta, hogy az uniós tagállamok gyorsítsák fel oltási kampányaikat, a polgárok pedig tartsák be az ajánlott adagszámokat. A közlemény szerint a teljes beoltottság segít hamarabb megszüntetni a védettségi réseket, és elejét venni további variánsok megjelenésének.



A delta variáns terjedése egyre nagyobb aggodalomra ad okot, és komolyan hátráltatja a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítéseket, ahogy a társadalom és a gazdaság újranyitását is - tette hozzá a hágai székhelyű ügynökség.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a delta változat 40-60 százalékkal fertőzőképesebb, és magasabb kockázatú kórházi kezeléseket vonhat maga után. A közleményben a szakértők rámutattak továbbá, hogy a nyár végére a fertőzöttek 90 százalékát a delta variáns fogja okozni.



Az EMA azt is jelezte, hogy egyelőre nem tudnak iránymutatást adni arról, hogy az oltásoknál felhasználható-e két különböző típusú vakcina, ahogy arról sem, hogy szükséges lesz-e a harmadik emlékeztető vakcina beadására, mivel még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy meg lehessen becsülni, mennyi ideig tart a vakcinák által nyújtott védelem, figyelembe véve a változatok terjedését is.