Belgium

A brüsszeli tömegközlekedési vállalat nem használja többé a "feketeutas" szót

A brüsszeli tömegközlekedési vállalat (STIB) szerdán közölte, hogy törli szóhasználatából a "feketeutas", illetve a "feketén utazni" kifejezéseket azokra az utasokra vonatkozóan, akik nem fizetnek - írta a The BrusselsTimes helyi hírportál.



A vállalat szerint negatív megkülönböztetésnek tűnhet, ha a bliccelőket a holland nyelvben használatos "zwartrijders", azaz "feketén utazó" szóval jelölik. (A Flandria országrészbe ékelődött belga fővárosi régió hivatalosan kétnyelvű, tehát a francia és a holland nyelv használata egyenjogú.)



A STIB szóvivője, Ann Van Hamme elmondta a belga sajtónak: ez az első alkalom, hogy "diszkriminatív értelemben" gondoltak erre a kifejezésre, de mindenképpen más megfogalmazást szeretnének találni a kihágás megjelölésére.



A belga nemzeti vasúttársaság is jelezte, hogy egy ideje már nem használja ezt a kifejezést, ugyanakkor a flamand kormány felügyelete alá tartozó De Lijn tömegközlekedései vállalat továbbra is használni fogja a szókapcsolatot, "mivel utasaitól ezzel összefüggésben eddig soha nem kapott negatív visszajelzést."



Németország három legnagyobb városában, Berlinben, Hamburgban és Münchenben a busz- és vonattársaságok a múlt hétvégén megszüntették a "schwarzfahren" szó használatát - amely a "zwartrijden" német megfelelője - mivel egyre többen tartották úgy, hogy a kifejezés negatív felhanggal bír a fekete bőrű emberekre nézve.