Huszonöt gyereket mentett ki egy sofőr egy lángoló buszból Olaszországban

Huszonöt gyermeket mentett ki Észak-Olaszországban egy buszsofőr a lángoló járművéből.



A busz egy gyorsforgalmi úton lévő alagútban kapott lángra Lecco város és Lierna település között. A jármű teljesen kiégett, de a sofőrnek még ezelőtt sikerült az összes utasát kimenekítenie.



Az ANSA olasz hírügynökség szerint a vezető műszaki meghibásodást észlelt, és még az alagútban leállította a buszt, majd gyorsan biztonságba helyezte a térségből származó gyerekeket. Egy tűzoltó elmondta, hogy feltehetőleg defektet kapott a busz egyik kereke, és emiatt keletkezett a tűz. Hozzátette, hogy a gyerekek már a mentőegységek kiérkezése előtt biztonságban voltak.



A mentősök kilenc gyermeket kivizsgálásra beszállítottak egy kórházba.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l'#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all'altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq