Bűnügy

Egy Floridában élő orvos tervelhette ki a haiti elnök meggyilkolását

Letartóztatták a haiti elnökgyilkosság feltételezett kitervelőjét - közölte a karibi ország rendőrsége helyi idő szerint vasárnap.



Leon Charles rendőrfőnök elmondta, hogy egy Floridában élő haiti orvost gyanúsítanak a bűntény kitervelésével. Hozzátette: a feltételezett gyanúsítottak őt hívták a támadást követően, és bizonyítékokat találtak a férfi lakásán. A férfi állítólag egy floridai székhelyű, venezuelai biztonsági magáncégtől bérelt fel kolumbiai zsoldosokat terve kivitelezéséhez.



A 63 éves orvos nemrég egy magánrepülőgépen Haitira érkezett, hogy megszerezze az elnöki tisztséget.



Ő a harmadik, haiti származású, az Egyesült Államokban élő ember, akit letartóztattak az ügyben. A másik két gyanúsított is Floridában élt. Az amerikai állam körülbelül ezer kilométerre van Haititől. Eddig huszonegy embert fogtak el.



A rendőrség szerint összesen 26 kolumbiai zsoldos vett részt Jovenel Moise meggyilkolásában. Hármat közülük megöltek, tizennyolcat letartóztattak, öt ember pedig szökésben van.



Magas rangú amerikai tisztségviselők vasárnap találkoztak Leon Charlesszal, hogy segítsék a nyomozást.



Az 53 éves Jovenel Moisét szerdára virradóra gyilkolták meg rezidenciáján egyelőre ismeretlen okokból. Az országban ezt követően kéthetes rendkívüli állapotot hirdettek.



Haitit politikai válság sújtja, Jovenel Moisét - aki ellen nemrég erőszakos tüntetéseket is szerveztek - korrupció mellett azzal is vádolták, hogy bűnbandákkal áll kapcsolatban.



A meggyilkolt elnök egy ideje rendeleti úton kormányzott, ugyanis az országban nem tartottak választásokat, holott az ellenzék szerint az államfő mandátuma lejárt.



Haitin az utóbbi években elharapózott a bűnözés is, a súlyos szegénységgel küzdő ország egyes részeit fegyveres csoportok ellenőrzik.



A gyilkosságot követően ketten is jelentkeztek az ideiglenes kormányfői tisztségért, Ariel Henry és Claude Joseph. Az elnök helyét a szenátust vezető Joseph Lambert vette át pénteken. Lambert Ariel Henryt támogatója, akit még a meggyilkolt elnök nevezett ki miniszterelnöknek.



Haitin szeptemberben tartanak parlamenti és elnökválasztást.