Koronavírus-járvány

Horvát kormányfő: más országokban kellemetlenül érzi magát az, aki nem vette fel a védőoltást

Más országokban kellemetlenül érzi magát az, aki nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást - állította Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerdán, a zágrábi közszolgálati rádiónak adott interjújában.



Kiemelte, hogy a horvát állam elegendő oltóanyagot biztosított. "Ha ma úgy döntene 1,3 millió horvát állampolgár, hogy beoltatja magát, mind megkaphatnák a vakcinát" - hangsúlyozta, hozzátéve: amennyiben ez megtörténne, egy nap alatt megoldanák a problémát.



"Ebben az esetben nyugodtak lehetnénk, a második dózis után néhány héttel kialakulna a kollektív immunitás, megszűnnének a korlátozások, kiváló turisztikai szezont zárnánk, valamint egészséges gazdaságot és társadalmi atmoszférát érhetnénk el" - fogalmazott Plenkovic.



A kormányfő arra reflektált, hogy Horvátországban a közegészségügyi hatóságok szerint csökkent az oltakozási hajlandóság, a lakosságnak mindössze 37,3 százaléka kapta meg valamelyik vakcina legalább első dózisát. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 518 820-an kaptak védőoltást, közülük 1 195 306-an már a második adagot is.



Az elmúlt 24 órában 141 új fertőzöttet azonosítottak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 360 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében három új beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8224-re emelkedett. Kórházban jelenleg 120 beteget ápolnak, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában keddre 73 új fertőzöttet jegyeztek fel, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. Az elmúlt 24 órában egy beteg halt meg, így a halálos áldozatok száma 4745-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 52-en vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában eddig 832 774-en kaptak védőoltást, közülük 709 326-an már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 39, illetve 34 százaléka.



Szlovéniában az elmúlt három hétben több mint száz esetben igazolták a gyorsabban terjedő delta variánst, ami a pozitív minták 41 százalékát tette ki.



A szakemberek arra figyelmeztettek, ha őszig el akarják érni a széleskörű immunitást, heti tíz százalékkal kellene emelkedjen a beoltottak száma, amit csak úgy lehetne elérni, ha hetente százezer embert oltanának be.



Horvátországhoz hasonlóan Szlovéniában is megtorpant az oltási hajlandóság. Az elmúlt egy hónapban mindössze tíz százalékkal nőtt a beoltottak száma az előző hónaphoz képest, az elmúlt egy hétben pedig csupán egy százalékkal az azt megelőző héthez viszonyítva.