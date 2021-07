Jog

Felfüggesztette az Európai Bizottság a magyar helyreállítási terv elfogadását

Nem zárul le a meghatározott, július 12-i határidőre a magyar helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyása, mivel az Európai Bizottság elégedetlen a magyar kormány korrupcióellenes intézkedéseivel - írja a Politico brüsszeli kiadására hivatkozva a HVG.



Magyarország a május közepén benyújtott helyreállítási terv keretében 7,2 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást igényel az EU-vezetők által elfogadott, a koronavírus-járvány utáni újjáépítést támogató alapból, a kormány már korábban jelezte, hogy a hitel formájában igényelhető támogatási részre egyelőre nem tart igényt. A bizottságnak a pályáztatást megalapozó, a rendszer alapelveit tartalmazó tervet jövő hétfőre kellene jóváhagynia, hogy utána elkeződhessen a pályázatok kiírása, majd a támogatások kifizetése.



Ha igazak a brüsszeli szakportál értesülései, ez legalábbis csúszhat. Az ok az, hogy az ennek feltéléül szabott reformtervben a kormányoknak kezelniük kell az úgynevezett országspecifikus ajánlásokat, vagyis az EU-ban zajló költségvetési tervezési egyeztetés során évről évre készülő országértékelésben megfogalmazott bírálatokat, javaslatokat. Ezek között szerepel rendre az is, hogy Magyarország erősítse meg a korrupcióellenes fellépésének rendszerét, beleértve például az ügyészség által (kiemelt szereplők ellen) indított eljárások és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítását, illetve erősítse a bírói függetlenséget.



Az Európai Bizottság a Politico kérdésére annyit közölt, hogy a magyar terv értékelése folyamatban van, és ennek során többek között azt nézik meg, hogy a bizottsági javaslatokat teljesíti-e, illetve a megfelelő ellenőrzési és auditálási mechanizmust tartalmaz-e a források lehívásánál. Azt nem cáfolták és nem is erősítették meg, hogy ez a folyamat hol tart, csak annyit közöltek a portállal, hogy jelenleg a labda Budapesten pattog, hogy teljesítsék a bizottság kéréseit.



Az elfogadási folyamat felfüggesztéséről korábban több hírügynökség is beszámolt, többek között a dpa. Ennek a hírére még kedden reagált Varga Judit igazságügyi miniszter, aki emojikkal szokás szerint telepakolt Facebook-posztban álhírnek nevezte azt, hogy a bizottság "visszadobta" Magyarország helyreállítási tervét. Posztja azonban nem mond ellent a fenti híreknek, annál is inkább, mivel azt ő is megerősíti, hogy a bizottság új kéréseket fogalmazott meg. A politikus nem a korrupciót említi, hanem a "gyermekvédelmi" (melegellenes) törvényt. Mindez azért érdekes, mert erről nincs szó az országspecifikus ajánlásokban, ráadásul Vera Jourová EU-biztos korábban arról is beszélt, hogy a már folyó jogállamisági eljárás részét sem képezheti ez a törvény. Az más kérdés, hogy a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen utoljára szerdán beszélt arról, hogy a bizottság eljárást készül indítani a törvény ellen - ennek kapcsán bizonyára folyik egyeztetés a kormány és a brüsszeli testület között. Talán erre gondolt a miniszter.