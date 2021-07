Koronavírus-járvány

Izraelben meredeken emelkedik az új fertőzöttek száma

Az új fertőzöttek mintegy fele iskolai tanuló, s a pandémia újbóli erősödése miatt már mintegy 50 ezer izraeli tartózkodik otthoni karanténban. 2021.07.06 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meredeken emelkedik, már ismét a márciusi szinten van az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Hétfőn, a korábbiaknál mintegy 40 százalékkal fertőzőbb, delta vírusváltozat megjelenése nyomán tovább terjedt a járvány, s már 501 új vírushordozót azonosítottak az elvégzett 72 896 teszttel. Ez 0,7 százalékos pozitivitási arányt jelent, hasonlóan magas adatokat legutóbb március végén mértek az országban.



Az új fertőzöttek mintegy fele iskolai tanuló, s a pandémia újbóli erősödése miatt már mintegy 50 ezer izraeli tartózkodik otthoni karanténban. Emelkedett a kórházban ápoltak száma is, amely már 73, de továbbra is csak 33 súlyos esetet tartanak nyilván, s 16 ember van lélegeztetőgépen.



Jelenleg egy súlyosan fertőzött, "piros", hat közepesen fertőzött, "narancssárga" település van az országban, s ebbe a kategóriába sorolták többek közt Tel-Avivot és Petach-Tikvát is. Tizenhat enyhén fertőzött, "sárga" települést határoztak meg, és 257 helyet továbbra is "zöldnek", vagyis csak elhanyagolható mértékben vagy egyáltalán nem tartanak fertőzöttnek Izraelben.



Jelentős erőkkel folytatják főként a 12-15 éves korosztályban az oltási kampányt, a 10 és 20 év közötti korosztálynak 36,3 százaléka egyszer, 24,3 százaléka pedig már kétszer is megkapta a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcináját.



Az egészségügyi minisztérium kutatása szerint csaknem 30 százalékkal csökkent a Pfizer-oltások hatékonysága mind a fertőzések, mind a tünetek kialakulásának megakadályozásában, de a kórházba kerülés és a súlyos megbetegedás ellen továbbra is 93 százalékos hatékonyságot mértek Izraelben. Ennek köszönhetően továbbra is csak nagyon lassan emelkedik a kórházi ellátást igénylő esetek száma, szemben a korábbi hullámokkal.



A további lépések előtt, az esetleges harmadik oltás szükségességéről szóló döntés előkészítésére Naftali Bennett miniszterelnök és Nicán Horovic egészségügyi miniszter megrendelt két tanulmányt az egészségügyi hatóságoktól.



Az első az oltott fertőzöttekre összpontosít, s az oltás hatékonyságát, illetve esetleges csökkenő mértékét vizsgálja meg a különböző korcsoportokban és háttérbetegségek esetén, a másik tanulmány pedig a vakcinázott betegek immunitását fogja mérni szerológiai tesztekkel.



Miután a Palesztin Hatóság előbb aláírta, majd elutasította egy hasonló egyezmény megkötését Izraellel, Jeruzsálem Dél-Koreának ad át három héttel a szavatosság lejárta előtt 700 ezer adag Pfizer-vakcinát. Cserébe az év vége előtt Izraelbe jutnak majd el az eredetileg Dél-Koreának szánt oltások.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából eddig 5 663 255, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 60,9 százalékát jelenti. A pandémia megjelenése óta 843 611 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6429-en haltak meg Izraelben.