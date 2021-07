Bűncselekmény

Robbantások előkészítésének gyanújával vettek őrizetbe egy csoportot Hongkongban

Robbantások előkészítésének gyanújával vettek őrizetbe egy csoportot Hongkongban, ahol a rendőrség egy bombakészítő laboratóriumot is felderített - írta kedden internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



Steve Li, a hongkongi rendőrség nemzetbiztonsági osztályának vezető főfelügyelője kedden arról számolt be, hogy a kilenc, hétfőn elfogott gyanúsított közül hatan gimnazista diákok voltak. A diákokat egy csoport azzal az ígérettel szervezte be a tervezett akcióba, hogy a robbantások után segítenek nekik megszökni Hongkongból. Li szerint a csoport elsősorban olyan diákokat toborzott, akik egyébként is a város elhagyását tervezték.



A rendőrség továbbá felderített egy bombakészítő laboratóriumot is, melyet egy, a város forgalmas vásárlónegyedében található vendégházban hoztak létre. A szobában olyan laboratóriumi felszereléseket és robbanóanyag nyomait találták, amelyek a nagy hatóerejű triaceton-peroxid (TATP) nevű robbanóanyag előállítására alkalmasak. Az akció során továbbá olyan leírásokat is lefoglaltak, melyek a bombák elhelyezését, valamint a szökési terveket részletezték.



Li elmondta: a csoport a robbanószert egyebek mellett alagutak, vasutak, illetve bírósági üléstermek elleni támadásokhoz akarta felhasználni.



Hongkongban, amely felett Kína igyekszik megerősíteni befolyását, egy héten belül ez volt a második alkalom, hogy a hatóságok robbanóanyagokat foglaltak le. Múlt kedden a rendőrök két férfit vettek őrizetbe nagy mennyiségű, robbanóanyagok és lőfegyverek előállításához szükséges alapanyagok birtoklása miatt. A gyanúsítottak otthonait azt követően kutatták át, hogy az interneten állítólag ismert személyek megöléséről, valamint rendőrőrsök elleni támadásokról szóló terveikről tettek közzé bejegyzéseket.



Carrie Lam hongkongi kormányzó keddi sajtótájékoztatóján arra szólította fel a tanárokat, szülőket, valamint vallási vezetőket, hogy figyeljék a fiatalkorúak viselkedését, és jelentsék a hatóságoknak, ha törvénybe ütközőt tapasztalnak. Lam hibás nézetnek nevezte, hogy valaki illegális úton akarjon igazságot tenni. Aláhúzta: "a különböző kormányzati szerveknek nem szabad hagyniuk, hogy az oktatáson, a médián, illetve a művészeteken keresztül illegális gondolatok terjedjenek" a Kínához tartozó városban.