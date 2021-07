Koronavírus-járvány

Botrány Indiában - sós víz volt a koronavírus elleni oltóanyag helyett

Legalább tizenkét helyszínen tartottak oltónapot Indiában koronavírus elleni oltás nélkül: Mumbai közelében ezreket vertek így át sósvíz-oldalattal.



A most leleplezett bűnbanda tagjai a nagyságrendileg 2500 áldozattól pénzt is kértek az oltásért, így mindösszesen 28 ezer dollárnak megfelelő összeggel rövidítették meg a károsultakat.



A letartóztatott orvosok egy kórházi bázisról hoztak hamisított oltóanyagot, oltási igazolványt és fiolákat, valamint a hasztalan oldat beadására használt tűket, írja a CNN.



Egyelőre 14 embert tudtak összefüggésbe hozni a csalással, akiket le is tartóztattak. A résztvevők május vége és június közepe között tartottak oltónapokat, az esetet pedig azt követően kezdte el vizsgálni a rendőrség, hogy néhány ember a vakcinát felvettek közül gyanakodni kezdett amiatt, hogy nem valós az oltási igazolásuk.



Az egyik oltónapot egy bérházban tartották, ahol a résztvevők gyanakvását az keltette fel, hogy egyetlen oltott sem tapasztalt semmiféle mellékhatást azt követően, hogy felvette a hamis vakcinát, ráadásul csak készpénzben fizethettek az oltásért. Amikor aztán megkezdődtek a vizsgálatok, egyre többen jelezték, hogy úgy vélik, ők is csalás áldozataivá váltak.



Június végére már több mint kétezer károsultat találtak. Hallgassa most! Indiában április és június között tombolt a koronavírus második hulláma, májusi tetőzéssel. Ezt követően kicsit enyhült a nyomás az egészségügyi rendszeren, minek következtében elkezdhették az oltási program felpörgetését.



Júniusban Modi elnök átalakította az állami oltási rendszert: jelentős mennyiségű vakcinát biztosít az állam ingyenesen a tartományoknak. Ezután nem sokkal volt olyan nap, amelyen 8 millió oltást adtak be Indiában. Jelenleg 62 millió ember, a lakosság 4,5 százaléka van beoltva Indiában - hangzott el az InfoRádióban.