Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább lassult a járvány terjedése

Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, hétfőre kevesebb mint 250 új beteget és 14 halálos áldozatot jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt egy napban 244 új esettel 2 237 823-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 133-mal kevesebb a szombatinál, és több mint 460-nal péntekinél. A jelentős csökkenés oka ugyanakkor lehet az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek el. A 14 halálos áldozattal az elhunytak száma 52 484-re emelkedett, míg előző nap tízen, az azt megelőzőn pedig 36-an haltak bele a betegségbe. Eddig 2 171 601-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint négyszázan, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem kétszázzal, 13 738-ra.



Kórházba 333 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg előző nap számuk 460 volt. A legtöbb új beteget, 101-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



A Pfizer vállalat közleményben reagált arra, hogy pénteken egy 47 éves ukrán férfi néhány órával azután meghalt, hogy beadták neki a cég által gyártott, koronavírus elleni vakcinát - számoltak be hétfőn ukrán hírportálok. A Pfizer kifejezte részvétét az elhunyt családjának. Kiemelte egyúttal, hogy az elhunyt esetében nem áll fenn kapcsolat az oltás és a halál ténye között. Az esetet azonban feljegyezték mint az immunizálás utáni nemkívánatos eseményt, mivel a halál az oltást követő harminc napon belül következett be. A nyugat-ukrajnai, Vinnicja megyei férfi a törvényszéki orvosi vizsgálat előzetes eredménye szerint szívelégtelenségben hunyt el.