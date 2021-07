85 emberrel fedélzetén zuhant le egy Fülöp-szigeteki katonai repülőgép - videó

Leszállás közben, legkevesebb 85 emberrel a fedélzetén baleset ért egy C-130 Hercules típusú katonai szállító repülőgépet vasárnap a Fülöp-szigeteken.



A tragédia a fővárostól ezer kilométerrel délre, Jolo szigeten történt, Szulu tartományban. A gép elvétette a leszállópályát, a talajnak ütközött és kigyulladt. Főleg újonc katonák utaztak rajta. Több mint negyven főt sikerült kimenteni a lángoló roncsokból.



Legkevesebb 29 ember holtteste került elő, de valószínű, hogy az áldozatok száma sokkal több lesz.

A military transport plane has crashed in the Philippines with 85 people on board, several killed and injured pic.twitter.com/OTsOb4EjQb