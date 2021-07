Koronavírus-járvány

Oroszországban ismét a januári szintre emelkedett az új fertőzöttek száma

Oroszországban január eleje óta először mutattak ki ismét 25 ezernél több új koronavírusos fertőzöttet, a Covid-19 következtében elhunytak száma pedig - mint június vége óta minden nap - vasárnap is meghaladta a hatszázat.



Az orosz operatív törzs vasárnapi adatai szerint az igazolt új fertőzöttek száma 25 142-vel 5 610 941-re emelkedett. A legtöbb esetet ismét a fővárosban (7624), Moszkva megyében (2696) és Szentéterváron (1784) mutatták ki.



A napi növekmény országos szinten 0,45 százalék volt, az új esetek 13,6 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 404 115-re, a halálos áldozatoké 663-mal 137 825-re, a felépülteké pedig 15 484-gyel 5 068 901-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 151,8 millió, az elmúlt napon pedig 584 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 902 357 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Az RBK című gazdasági lap rámutatott: az operatív törzs adatai eltérnek az állami statisztikai szolgálatétól (Roszsztat), amely szerint 2020 áprilisától az idén májusig 270 ezren haltak meg. A különbséget az eltérő módszertannal magyarázzák: a Roszsztat statisztikája ugyanis számításba veszi azokat az eseteket, amikor a SARS-CoV-2 vírust már az elhalálozás után mutatják ki, valamint azokat is, amikor a halál más betegség következtében, de a Covid-19 megléte mellett áll be.