Ötven éve hunyt el Jim Morrison

Ötven éve, 1971. július 3-án Párizsban hunyt el Jim Morrison (született James Douglas Morrison) amerikai énekes, dalszövegíró és költő, a The Doors együttes frontembere, mindössze 28 évesen.



„Egy nagy tüzes üstökösnek, egy hullócsillagnak látom magamat. Mindenki megáll, felnéz és elakad a lélegzete »Azt nézd meg!« Azonban akkor – huss, már el is tűntem… és soha többé nem fognak olyat látni, de nem is lesznek képesek elfelejteni engem – soha” – mondta magáról a művész.