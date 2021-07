Koronavírus-járvány

Újabb járványhullámtól tartanak

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének gyorsulásától, újabb járványhullámtól tart a német lakosság többsége egy pénteken ismertetett felmérés szerint.

A Die Welt című lap és az ARD országos köztelevízió megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint a lakosság 62 százaléka tart attól, hogy a következő hetekben ismét jelentősen emelkedik a fertőződések száma.



Azt is kimutatták, hogy a németek majdnem kétharmada, 64 százaléka aggódik a SARS-CoV-2 fokozottan fertőzőképes új változatainak terjedése miatt.



Ugyanakkor az aktuális járványhelyzetet a lakosság többsége kedvezőnek ítéli. Ezt mutatja, hogy alig minden negyedik ember, a lakosság 27 százaléka tart attól, hogy elkapja a vírust vagy megfertőződik valaki a családjában. Ez ugyanúgy viszonylag alacsony arány, mint egy évvel korábban, a járvány első hullámának levonulása után, amikor a németek 28 százaléka tartott a fertőzéstől.



Németországban május eleje óta gyengül a vírus alfa nevű, korábban britnek is nevezett, B.1.1.7-es jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám, amely alacsonyabban tetőzött, mint a kevésbé veszélyesnek tartott vírusvariánsok által okozott második hullám.



A járvány enyhülése a korlátozások és szezonális időjárási hatások mellett az oltási kampánynak tulajdonítható.



Naponta átlagosan nagyjából 715 ezer - másodpercenként 8 - adagot adnak be a vírus okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltásokból. Legalább egy adagot a lakosság 55,6 százaléka - 46 249 449 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 37,9 százaléka - 31 487 487 - ember rendelkezik.



Azonban a delta nevű változat egyre inkább kiszorítja az alfát. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet(RKI) becslése szerint már nagyjából minden második fertőződés a B.1.617.2 megjelöléssel is nyilvántartott, korábban indiainak nevezett delta változatnak tulajdonítható.



Az erősen fertőzőképes új variáns előretörése megnehezíti a védekezést, és azzal jár, hogy az oltási kampány haladása ellenére még hónapokig fenn kell tartani az alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedéseket, így a közösségi maszkviselést és a társas távolságtartást - figyelmeztet az RKI.



A vírus egyelőre mind inkább visszaszorul. Ezt jelzi az intézet pénteki kimutatása is, amely szerint az az utóbbi 24 órában 649 fertőződést szűrtek ki tesztekkel, csaknem 20 százalékkal kevesebbet az egy héttel korábbi 774-nél.



Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 729 682 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 69 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 91 007-re emelkedett.