Nagy csendben több mint 100 új atomrakéta-indítót épít Kína

Kína viszonylag alacsony számú atomfegyverrel, mindössze 250-350 darabbal rendelkezik, viszont a mostani silók annak is bizonyítéka lehetnek, hogy az ázsiai ország növeli nukleáris képességeit. 2021.07.02 13:41 ma.hu

Több mint 100 rakétasiló építésébe kezdett bele titokban Kína az északnyugati Jumen városa mellett található sivatagban – állítja a James Martin Center for Nonproliferation Studies atomfegyverek ellenőrzésével foglalkozó thinktank elemzése alapján a Washington Post.



Az elemzők kereskedelmi műholdak képeit elemezték, melyek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Kína Ganszu tartományában 119 olyan rakétasiló épül, melyet nukleáris robbanófejekkel felszerelhető ballisztikus rakéták kilövésére használhat Kína - írta a portfolio.hu.



Kína viszonylag alacsony számú atomfegyverrel, mindössze 250-350 darabbal rendelkezik, viszont a mostani silók annak is bizonyítéka lehetnek, hogy az ázsiai ország növeli nukleáris képességeit.



Az East Asia Nonproliferation Program at the Center for Nonproliferation Studies elemzéséből kiderül az is, hogy Kína összesen, országszerte mintegy 145 millió ilyen silót épít, elsősorban az Egyesült Államok elrettentésére. A statikus indítóhelyeken kívül mobil indítóállomásokat is fejleszt az ázsiai ország, melyeket sokkal nehezebben tudnak bemérni és megsemmisíteni egy esetleges összecsapás során Kína ellenfelei.