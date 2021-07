Románia

Rongálásért marasztalták el a székelyföldi magyar helységnévtáblákat lemázoló férfit

A magyar közösség elleni uszítás kimaradt a vádiratból, noha a benyújtott feljelentések alapján ezt is vizsgálta az ügyészség. 2021.07.02 13:00 MTI

Hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a székelyudvarhelyi bíróság első fokon azt a Bákó megyei férfit, aki tavaly januárban fekete festékszóróval fújta le a magyar feliratokat több székelyföldi település kétnyelvű helységnévtábláján - tudatta pénteken a Székelyhon című regionális lap.



Az elkövetőt rongálás miatt marasztalták el, a magyar közösség elleni uszítás kimaradt a vádiratból, noha a benyújtott feljelentések alapján ezt is vizsgálta az ügyészség.



A bíróság a Székely Figyelő Alapítványnak az ügyészi döntés felülvizsgálatát kérő beadványát is elutasította, arra hivatkozva, hogy az elkövetőt a táblafestéskor nem a magyarok elleni gyűlölet vagy előítélet vezérelte, hanem egy korábbi személyes konfliktusára reagált. Tettét ugyanakkor nem követték gyűlöletre, erőszakra, diszkriminációra uszító felhívások a magyar nemzeti kisebbség ellen - idézte a székelyföldi lap a székelyudvarhelyi főügyész indoklását.



Az elutasító végzés magyarázata szerint a gyűlöletre vagy diszkriminációra uszítás bűncselekménye feltételezi azon csoport jelenlétét, amely ellen az ellenségeskedés, uszítás, gyűlöletkeltés irányul - ez pedig nem valósult meg ebben az esetben. A Székely Figyelő Alapítvány ebben az ügyben is a strasbourgi Emberi Jogi Európai Bírósághoz fordult, a panaszt bejegyezték.



A büntetett előéletű, 30 éves bákói I.G. Ionut tavaly január 5-ére virradó éjszaka a DN13A jelzésű országút mentén Hármasfalu, Székelyudvarhely, Máréfalva, Székelyszentlélek és Csíkszereda határában mázolta le a magyar helységnévfeliratokat. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség a térfigyelő kamerák felvétele alapján a rendszám alapján azonosította az elkövetőt, aki beismerte tettét, miután előállításakor megtalálták nála a festékszórót.



A férfi ellen az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) kárára elkövetett rongálásért vonták felelősségre: a hathónapos letöltendő szabadságvesztés mellett 1899 lej (135 ezer forint) kártérítés kifizetésére kötelezték. Az ítélet nem jogerős, a Hargita megyei törvényszéken megfellebbezhető.