USA

Felfüggesztették a halálbüntetések végrehajtását Amerikában

Moratóriumot hirdetett Merrick Garland amerikai igazságügyi miniszter a szövetségi halálos ítéletek végrehajtására csütörtökön, míg tárcája felülvizsgálja a halálbüntetések alkalmazására vonatkozó eljárásrendet.



"Az igazságügyi minisztériumnak biztosítania kell, hogy a szövetségi büntetőjogi rendszer nemcsak, hogy összhangban legyen az alkotmányban biztosított jogokkal és az Egyesült Államok törvényeivel, de tisztességes és emberséges is legyen" - hangsúlyozta Garland. Úgy fogalmazott, hogy ez különösen igaz a főbenjáró bűncselekményekre.



Garland a múlt hónapban jelentette be, hogy felül akarja vizsgálni a minisztérium halálbüntetéssel kapcsolatos eljárásrendjét. Februárban, a beiktatását megerősítő szenátusi meghallgatásán Garland aggodalmát fejezte ki, hogy esetleg ártatlanokat végeznek ki, illetve amiatt is, hogy aránytalanul sújtanak afroamerikaiakat halálbüntetéssel.



Jogvédők komoly nyomása alá került Joe Biden amerikai elnök kormánya, hogy szövetségi szinten vezesse vissza a halálbüntetésekre vonatkozó moratóriumot, miután Donald Trump elnökségének utolsó hónapjaiban 13 kivégzést hajtottak végre.



Biden választási kampánya során ígéretet tett, hogy támogatni fogja a halálbüntetés eltörlését.