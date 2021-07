Franciaország

Házkutatást tartott a francia rendőrség az igazságügyi minisztériumban

Házkutatást tartott a francia rendőrség csütörtökön a párizsi igazságügyi minisztériumban a tárcavezető Éric Dupond-Moretti ellen összeférhetetlenség gyanúja miatt indított vizsgálat keretében.



Az igazságügyi miniszter ellen azért folyik eljárás, mert a tavaly nyári kinevezését követően vizsgálatot indított a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló országos ügyészség három vizsgálóbírója ellen, amiért több sztárügyvéd, köztük a jelenlegi miniszter híváslistáit is átvizsgálták, amikor megpróbálták azonosítani, hogy ki értesítette Nicolas Sarkozy volt államfőt arról, hogy az egyik ellene folyó vizsgálatban lehallgatják a mobiltelefonját. Az exelnököt és ügyvédjét azóta egy év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de mindketten fellebbeztek a döntés ellen.



Eric Dupond-Moretti ellen januárban indított eljárást a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó francia köztársasági bíróság (CJR) a három, általa vizsgálat alá vont vizsgálóbíró és egy korrupcióellenes szervezet, az Anticor kezdeményezésére, akik szerint összeférhetetlen a miniszter vizsgálódása korábbi ügyvédi tevékenységével.



A házkutatást délelőtt a CJR vizsgálóbírói és párizsi rendőrség együtt végezte. A miniszter környezete megerősítette az értesülést az AFP hírügynökségnek.



"Az igazságügyi miniszter nyugodt az eljárást illetően, mindig is hangoztatta, hogy kizárólag a tárcája szakembereinek ajánlásait követve járt el" - jelezte a tárca. Az ellene indított vizsgálat januári kezdetén Eric Dupond-Moretti elmondta: nincs mitől tartania.



A Le Canard enchainé című szatirikus hetilap úgy értesült, hogy a minisztert jövő hétre beidézték, és elképzelhető, hogy vád alá helyezik az ügyben. Jean Castex miniszterelnököt már június 7-én tanúként kihallgatta a CJR.



Az igazságügyi tárca szakszervezetei azt is kifogásolják, hogy a miniszter Édouard Levrault vizsgálóbíró ellen is vizsgálatot indított, amiért az azzal vádolta a korábban ügyvédként tevékenykedő politikust, hogy nyomást gyakorolt rá. Éric Dupond-Moretti nyári kinevezését megelőzően sztárügyvéd volt, és egy olyan rendőrt védett egy perben, aki ellen Édouard Levrault emelt vádat. A perben Éric Dupond-Moretti élesen bírálta a bíró módszereit.