Brexit

Lejárt a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok letelepedési kérvényeinek benyújtási határideje

Lejárt a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok tartós letelepedési kérelmének benyújtására kijelölt határidő, de indokolt esetben, a körülmények egyedi elbírálása alapján a brit hatóságok ezután is elfogadhatják a késve beadott folyamodványokat.



Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020. december 31-ig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött tizenegy hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért - kellett folyamodniuk.



A kérvényeket brit idő szerint szerda éjfélig lehetett benyújtani a brit belügyminisztérium bevándorlási és vízumügyi osztályához, elsősorban az erre kialakított online felületen, illetve a mobileszközökre letölthető, ugyancsak e célra kifejlesztett alkalmazás használatával.



Akik megszerezték a letelepedett státust, csütörtöktől is változatlan feltételekkel dolgozhatnak, tanulhatnak Nagy-Britanniában, hozzáférhetnek az ingyenes brit állami egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz és egyéb szociális kedvezményekhez.



Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a határidő lejártáig benyújtották a letelepedett státusra szóló kérelmüket, de még nem kaptak értesítést az elbírálás eredményéről.



Ha a kérvény benyújtása sikeres volt, erről mindenki hivatalos igazolást kapott, és az elbírálásig eltelő időszakban ez az igazolás is maradéktalanul garantálja a megszerzett jogosultságokat.



A belügyminisztérium adatai szerint hozzávetőleg 400 ezer letelepedési kérelem vár még elbírálásra.

Azoknak az EU-állampolgároknak, akik mindenben megfelelnek a nagy-britanniai letelepedett státusra jogosító feltételeknek, de lekésték a szerda éjféli határidőt, ezután is van lehetőségük a kérvényezésre, de méltányolható indokokkal kell megmagyarázniuk, hogy miért a határidő után jelentkeztek, és a brit hatóságok minden ilyen esetben egyéni elbírálás alapján döntenek.



A tavaly december 31. előtt Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok külföldön élő közeli hozzátartozói bármikor kérvényezhetik, hogy csatlakozhassanak Nagy-Britanniában élő családtagjaikhoz.



Az ennek kérelmezési módjáról szóló részletes útmutatót a brit kormány csütörtökön tette közzé ezen a címen felkereshető online felületen.



A feltételek közé tartozik, hogy a hozzátartozói jogviszonynak 2020. december 31-ig létre kellett jönnie.



Az idei év első napjától az Európai Unióból és az unión kívüli országokból újonnan érkezőkre már más bevándorlási szabályozás érvényes, amely főleg a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a letelepedési kérelmek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmező az EU-ból vagy máshonnan érkezett.



Az új szabályozás szerint ugyanakkor könnyített eljárással juthatnak nagy-britanniai letelepedési és munkavállalási engedélyhez a legrangosabb nemzetközi tudományos és művészeti elismerések - például a Nobel-díj vagy az Oscar-díj - birtokosai.

A brit belügyminisztérium legutóbbi összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül május 31-ig 5 605 800-an folyamodtak letelepedett státusért.



A lista élén a lengyelek és a románok állnak több mint 975 ezer, illetve csaknem 920 ezer benyújtott letelepedési folyamodvánnyal.



A brit belügyminisztérium legutóbbi statisztikája szerint több mint 140 ezer magyar állampolgár nyújtott be letelepedési kérelmet a tárcához.