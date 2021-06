Koronavírus-járvány

Német miniszter: Németország beérte Amerikát az oltási kampányban

Felzárkózott az Egyesült Államokhoz Németország az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni oltási kampányban - közölte szerdán a német szövetségi egészségügyi miniszter.



Jens Spahn Twitter-bejegyzésében kiemelte, hogy a legalább egy adag oltással rendelkezők arányát tekintve Németország a több mint hat hónapja tartó kampányban először áll az Egyesült Államokkal azonos szinten.



Az Egyesült Államok "sebesen rajtolt", de Németország beérte, ami azt mutatja, hogy kitartást kell az oltási kampányhoz - írta a miniszter, hozzátéve: "továbbra is magasan tartjuk a tempót".



A vírus fokozottan fertőzőképes delta változata miatt fontos, hogy minél többen beoltassák magukat - írta Jens Spahn.



A szövetségi kormány összesítése szerint a tavaly december 26-án kezdődött kampányban keddig 45 307 672 ember - a lakosság 54,5 százaléka - kapott legalább egy adag oltást a Covid-19 ellen.



Teljes oltással 30 352 916 ember - a lakosság 36,5 százaléka - rendelkezik.



Németországban az AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Janssen-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást. Valamennyi típust együttvéve az előző hét végéig 82 024 303 adag érkezett, a készlet 89,9 százalékát felhasználták. A legtöbb oltóanyag - csaknem 58 millió adag - az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű készítményéből érkezett.



Tervezik, hogy a Szputnyik V oltóanyagot is beállítják a kampányba, de csak akkor, ha az orosz fejlesztő megszerzi az európai uniós forgalmazási engedélyt a közösség gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Más oltóanyagok, például kínai fejlesztésű vakcinák beszerzését nem tervezik. Nem terveznek változást abban sem, hogy csak EMA-engedéllyel rendelkező készítményt használnak.



Németországban május eleje óta gyengül a vírus alfa nevű, korábban britnek is nevezett, B.1.1.7-es jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám, amely alacsonyabban tetőzött, mint a kevésbé veszélyesnek tartott vírusvariánsok által okozott második hullám. A korlátozások nagy részét a legtöbb tartományban már visszavonták.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 808 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez mintegy 20 százalékos csökkenés az egy héttel korábbi 1016-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 728 141 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 56 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 90 875-re emelkedett.