Koronavírus-járvány

Ausztria megszünteti a korlátozások túlnyomó többségét

Ausztria július elsejétől megszünteti a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások túlnyomó többségét - jelentette be Sebastian Kurz kancellár szerdán Bécsben.



A korábban meghozott döntés alapját egyfelől a járványügyi mutatók folyamatos, a vártnál jóval kedvezőbb alakulása, másfelől az oltások terén történt előrehaladás jelenti.



"Természetesen számolunk azzal, hogy az új megbetegedések száma emelkedni fog, de aki beoltatja magát, az védett lesz a vírussal szemben." - jelentette ki a kancellár.



Beszámolt arról, hogy az ötmillióhoz közelít azok száma, akik legalább az első adag oltást megkapták, a teljes immunitással rendelkezők pedig hárommillióan vannak. Hozzátette, hogy a különösen veszélyeztett, 65 év feletti korcsoport mintegy 80 százaléka már védettséget élvez, így, amennyiben elérné az országot egy negyedik hullám, már nem fenyeget a kórházak túlterheltsége, hiszen az idősek, akik nagy eséllyel súlyosabb tüneteket produkálnak, mint a fiatalabb korosztályok, már be vannak oltva.



A kancellár kiemelte, hogy mindenképp érvényben marad az a szabály, miszerint az éttermeket, színházakat, mozikat, uszodákat, illetve a strandokat, valamint a kulturális és sportrendezvényeket továbbra is csak azok látogathatják, akiket már beoltottak, átestek a betegségen, vagy negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.



Az egészségügyi intézményekben és idősotthonokban előírás marad az FFP2-es maszk viselése, de az üzletekben és a tömegközlekedésben július elsejétől már elegendő lesz az egyszerűbb, orrot és szájat eltakaró orvosi maszk.



A legfontosabb enyhítés, hogy július elsejétől nem korlátozzák többé a zárórát a vendéglátásban, így minden olyan éjszakai szórakozóhely - klub, lokál, diszkó -, amely 2020 márciusa óta zárva volt, kinyithatja kapuit. Nem lesz kötelező a maszkviselés és a távolságtartás, nem korlátozzák az asztaltársaságok létszámát, és ezentúl a pultnál is lehet majd fogyasztani.



Megtarthatók lesznek az esküvők, céges ünnepségek, koncertek, fesztiválok. A vásárok, kongresszusok, kulturális és sportrendezvények esetében nem korlátozzák a résztvevők, illetve a közönség számát, és mind kültéren, mind zárt terekben eltörlik a maszkviselési kötelezettséget.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 59 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 650 412 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 173, az intenzív kezelésre szorulók 60-an vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon nem halt bele senki, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 702 maradt. A betegségből felgyógyultak száma 637 751.