Koronavírus-járvány

Egyre gyorsabban terjed a járvány, de alig vannak súlyos betegek Izraelben

Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány negyedik, indiai eredetű, delta nevű variánsa, de továbbra is alig vannak súlyos betegek Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



Kedden 293 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak 67 895 teszt elvégzésével. Legutóbb április elején azonosítottak egyetlen napon közel 300 vírushordozó beteget.



Az izraeli egészségügyi minisztérium már négy, erősen fertőzött települést tart számon, s a négy, közepesen fertőzött hely közé került Tel-Aviv is. Két további, gyengén fertőzött város mellett azonban Izrael 270 települése továbbra is egyáltalán nem, vagy alig fertőzött.



Továbbra sem nőtt a kórházi ellátást igénylő súlyos megbetegedések száma, a fertőzöttek egyre növekvő száma ellenére sem. Ezt a szakemberek az idősek és a veszélyeztetett csoportokba tartozók rendkívül magas átoltottságával magyarázzák, és remélik, hogy ez a helyzet változatlanul fennmarad.



Az utóbbi napokban átfogó reklámhadjárat indult a 12-15 éves korosztály beoltására, melynek célja egyrészt a járvány feltartóztatása a lakosság védett részének növelésével, másrészt a július végén lejáró szavatosságú 1,4 millió adag vakcina felhasználása.



A cél, hogy július 9-ig minél több ember kapja meg a vakcina első adagját, mert akkor még a hónap végéig, a két oltás közötti három hét kivárásával lehetőségük lesz a második oltás felvételére is.



A kampány sikerét jelzi, hogy kedd reggelig 32 százalékra nőtt a 10-19 éves korosztály körében az oltottság az egy héttel korábbi 23 százalékról. Naftali Bennett miniszterelnök kedden közzétette Twitter-fiókjában az ehhez a korcsoporthoz tartozó Michal nevű lánya beoltásának hírét, hogy e példával is ösztökélje a fiatalokat.



A kormány azzal biztatja az izraelieket, hogy ha sikerül jelentősen növelni az oltottak jelenleg is a világ élvonalához tartozó arányát, akkor várhatóan nem lesz szükség további megszorításokra a zárt terekben elrendelt kötelező maszkviselés mellett.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából 5 582 560, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. Ez az ország lakosságának 60,03 százalékát jelenti.



Jelenleg, a járvány negyedik, a vírus Indiában megjelent delta-változata terjedésének kezdetén, 50 embert ápolnak kórházakban a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegséggel (Covid-19), 24 súlyos esetet tartanak nyilván - akiknek háromnegyede oltatlan - és 16-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére.



A pandémia megjelenése óta 841 610 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6429-en haltak meg Izraelben.