Botrány

Lemondott a brit egészségügyi miniszter a botrányos fotó után

Lemondott szombaton Matt Hancock brit egészségügyi miniszter, aki a brit sajtóban megjelent fotók tanúsága szerint bensőséges kapcsolatba került egyik hivatali kolléganőjével. Hancock helyére szombat este Sajid Javid volt pénzügyminisztert nevezte ki Boris Johnson miniszterelnök.



A nős, háromgyermekes Hancock távozását a kormányzó brit Konzervatív Párton belül is többen sürgették, nem elsősorban a munkatársnőjével kialakított intim viszony miatt, hanem azért, mert a legolvasottabb brit bulvárlap, a The Sun által közölt fotók szerint megsértette a saját minisztériuma által a koronavírus-járvány megfékezése végett érvényben tartott munkahelyi távolságtartási ajánlásokat.



Az egészségügyi minisztériumban május 6-án készült, a lap által e héten közölt fotókon Hancock és szintén házasságban élő, ugyancsak háromgyermekes kolléganője, Gina Coladangelo csókolózás közben látható.



A brit kormány jelenleg érvényes ajánlásában az szerepel, hogy akik nem otthonról dolgoznak, munkahelyükön lehetőség szerint tartsanak egymástól két méter távolságot.

Boris Johnson miniszterelnöknek küldött szombati levelében Hancock azt írta: semmit sem akar kevésbé, mint azt, hogy a magánéletével kapcsolatos ügyek elvonják a figyelmet a koronavírus-járvány ellen folytatott küzdelemről.



"Azoknak, akik oly sok áldozatot hoztak a járvány idején, tartozunk annyival, hogy őszinték legyünk velük, ha csalódást okoztunk nekik, ahogy azt én is tettem a (távolságtartási) ajánlás megsértésével" - fogalmaz Hancock a lemondását bejelentő levélben.



Válaszában Johnson sajnálkozásának ad hangot Hancock távozása miatt. A kormányfő azt írta: a volt egészségügyi miniszter nagyon büszkén távozhat hivatalából, nemcsak amiatt, ahogy a járványhelyzetet kezelte, de mindazon eredményekért is, amelyeket a koronavírus-járvány előtt az egészségügyben elért.



Matt Hancock miniszterségének egyik kiemelkedő sikere a nagy-britanniai oltási kampány.



Az általa eddig vezetett szaktárca szombat esti beszámolója szerint a koronavírus elleni oltás első dózisából eddig 44 078 244-en részesültek, közülük 32 244 223-an a második adagot is megkapták.



Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 83,7 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcina első adagjával, 61,2 százalék mindkét dózist megkapta. Nagy-Britannia ezekkel az oltási adatokkal a világ élvonalában van.



Hancock mindazonáltal az utóbbi hetekben súlyos szópárbajokba keveredett Dominic Cummingsszal, Boris Johnson korábbi főtanácsadójával, aki nemrégiben, egy parlamenti meghallgatáson kijelentette, hogy az egészségügyi minisztert "legalább tucatnyi alkalommal ki kellett volna rúgni".



Az egykor rendkívüli befolyású Cummings, aki belső hatalmi viszálykodások után, 2020 végén haraggal távozott a Downing Streetről, a londoni alsóház egészségügyi, valamint tudományos és technológiai bizottságainak május végi együttes meghallgatásán kijelentette: "katasztrofálisan elégtelen" intézkedések történtek a koronavírus-járvány elején, és a brit kormány "nem volt hajlandó meghallani a vészcsengőket" még akkor sem, amikor a tavalyi év elején már számos országban elhatalmasodott a járvány.

Egybehangzó, nem cáfolt elemzői és sajtóvélemények szerint Cummings erőszakolta ki a Hancock helyére szombaton egészségügyi miniszterré kinevezett Sajid Javid távozását is a pénzügyminiszteri tisztségből, amikor Boris Johnson tavaly kormányátalakítást hajtott végre.



Johnson annak idején felajánlotta Javidnak, hogy megtarthatja pénzügyminiszteri posztját, de ennek fejében azt követelte, hogy Javid menessze teljes tanácsadói stábját. Sajid Javid ezt nem fogadta el és lemondott.



Egyöntetű sajtóértesülések szerint a követelés mögött Dominic Cummings állt, akinek a pénzügyminisztériumi hatáskörök egy részének elvonása, a tárca önállóságának korlátozása lehetett a célja.