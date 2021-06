Koronavírus-járvány

Romániában júliustól további lazítások lépnek hatályba

Romániában júliustól tovább lazítanak a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokon: a rendezvényeken az eddigieknél többen gyűlhetnek össze, az immunizációt pedig a beoltottaknak járó kedvezményekkel bátorítják.



A csütörtökön elfogadott kormányhatározat az eddigi 200-ról 300-ra emelte a magánrendezvényeken (lagzikon, keresztelőkön, torokon) engedélyezett maximális létszámot azzal a kikötéssel, hogy a résztvevőknek védettséggel kell rendelkezniük, vagyis megkapták a koronavírus elleni oltást, az utóbbi három hónapban átestek a betegségen, vagy friss negatív teszttel igazolják védettségüket. A feltételek között szerepel az is, hogy mindenkinek legalább két négyzetméteres helyet kell biztosítani.



Júliustól védettség nélküli résztvevők is összegyűlhetnek egy-egy magánrendezvényen, ha létszámuk nem haladja meg zárt térben a százat, vagy szabadtéren a 150-et.



A szabadtéri kulturális rendezvényeken, koncerteken, fesztiválokon az engedélyezett létszámot az eddigi ezerről 2500-ra emelték, és továbbra is csak védettséggel rendelkező - beoltott, tesztelt vagy a betegségen átesett - nézők lehetnek jelen. A létszámot nem korlátozzák, amennyiben a rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt, és mindenki védőmaszkot visel, de ebben az esetben is minden résztvevőre legalább egy négyzetméternyi hely kell jusson.



A sportesemények lelátóin továbbra is csak védettséggel rendelkező nézők lehetnek jelen, de július elsejétől a férőhelyek 50 százalékát tölthetik be az eddigi 25 százalék helyett. Az arénák teljes kapacitását akkor lehet kihasználni, ha kizárólag beoltott nézőket engednek be.



A vendéglők és szórakozóhelyek immár nemcsak éjfélig, hanem hajnali 2 óráig maradhatnak nyitva, és befogadóképességük 70 százalékát kihasználva fogadhatnak vendégeket. A klubokat, diszkókat, játéktermeket, továbbra is csak beoltottak látogathatják.



Azokban az irodákban, ahol legfeljebb tízen dolgoznak, már nem kötelező a védőmaszk viselése, ha mindenki be van oltva.



Romániában május 15-étől kezdték meg a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását, majd június elsejétől és a hónap közepén is tovább enyhítettek a megszorításokon. Ezeket a továbbra is csökkenő fertőzési mutatókra alapozzák, az oltási kampány azonban lelassult, és eddig a beoltható lakosság alig egy negyedét sikerült csak immunizálni.



A 19,3 millió lakosságú Romániában a naponta diagnosztizált új koronavírus-fertőzések mozgóátlaga az utóbbi héten 60 alá, az első adag vakcinával naponta beoltottak átlagos száma pedig tízezer alá csökkent. Az országban eddig 1 millió 80 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, illetve 4 millió 672 ezer embert oltottak be koronavírus ellen.