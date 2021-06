Koronavírus-járvány

Spanyolországban nem lesz kötelező maszkot viselni szabadtéren, ha tartható a másfél méteres távolság

A dél-európai országban tavaly július óta kötelező zárt és szabadtérben is maszkot hordani a hat évnél idősebbeknek. 2021.06.24 16:26 MTI

Nem lesz kötelező maszkot viselni szabadtéren, ha tartható a legkevesebb másfél méteres távolság másoktól - ismertette a Spanyolországban június 26-án életbe lépő rendelkezést az egészségügyi miniszter a kormány rendkívüli ülését követően csütörtökön Madridban.



"A maszkviselés a járvány szimbóluma" - fogalmazott Carolina Darias emlékeztetve, hogy a dél-európai országban tavaly július óta kötelező zárt és szabadtérben is maszkot hordani a hat évnél idősebbeknek.



Mint mondta, az új fertőzöttek csökkenő száma, a kórházak igénybevételének mérséklődése és az oltási kampány előrehaladás mind hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos szabadtéri helyszíneken már levehető a maszk.



A tárcavezető ismertetése szerint meghaladta a 15 milliót azok száma, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcinának a gyártó által előírt összes adagját, tehát a lakosság teljes átoltottsága 32 százalékos. Az első dózist több mint 23,7 millió ember, a lakosság 50 százaléka kapta már meg.



Spanyolország volt az első az európai uniós országok közül, ahol elérte a 100 százalékot a 80 évnél idősebb lakosság átoltottsága - tette hozzá.



A maszkviselés szabályainak változásáról elmondta: szabadtéri tömegrendezvények esetében, például egy álló koncerten továbbra is fel kell majd venni, de ahol ülőhelyek vannak és tartható a másfél méteres távolság, ott nem kell viselnie a közönségnek. A zárt nyilvános helyeken, például élelmiszerboltokban, patikákban, tömegközlekedésen továbbra is kötelező maszkot hordani.



Idősotthonokban, szociális intézményekben, ha az átoltottság meghaladja a 80 százalékot a bentlakóknak nem kell maszkot viselniük, de az ott dolgozóknak és a látogatóknak továbbra is fel kell venniük - részletezte.



"Ez egy óvatos intézkedés, mert fokozatosan valósul meg" - jegyezte a miniszter.



Carolina Darias bejelentette azt is, hogy várhatóan a futball bajnokság augusztus közepi és a kosárlabda bajnokság szeptember végi kezdetén már létszámkorlátozás nélkül vehet részt a közönség a mérkőzéseken.