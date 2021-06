Koronavírus-járvány

A horvát egészségügyi miniszter szerint az alacsony átoltottság veszélyezteti a turisztikai idényt

2021.06.23 18:20 MTI

Az alacsony átoltottság miatt veszélybe kerülhet a turisztikai idény - mondta Vili Beros horvát egészségügyi miniszter szerdán újságíróknak, a kabinet szűkebb körű ülését követően.



A tárcavezető kiemelte: olyan országokkal kell versenybe szállni, mint Olaszország, ahol 62 százalék, Portugália, ahol 52 százalék és Görögország, ahol 49 százalék az átoltottság, és mind megelőzik Horvátországot. "Többet tehetünk és kell is tennünk" - hangsúlyozta.



A miniszter szerint most kell felvenni az oltást, hogy jövő tavaszig mindenki nyugodt lehessen, és azt csinálhasson, amit akar.



Úgy vélte: csak így akadályozható meg, hogy őszre elérje az országot egy negyedik hullám. Különös tekintettel a fertőzőbb variánsok jelenlétére a világban, és arra, hogy a védőoltásnak idő kell ahhoz, hogy megfelelő védettséget nyújtson - fogalmazott.



Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szerdán elmondta: Horvátország biztonságos ország, ezt az is bizonyítja, hogy az elmúlt hosszú hétvégén 330 ezer turista érkezett az országba.



Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a turisztikai idény miatt minél több embernek be kell oltatnia magát, hogy ne kerülhessenek olyan helyzetbe, mint Portugália, ahol elkezdett terjedni a koronavírus sokkal veszélyesebb változata, a delta variáns, és le kellett zárni az ország egy részét.



Az év elejétől június 23-ig Horvátországban kétmillió turistát regisztráltak, akik 8,4 millió vendégéjszakát töltöttek az országban. Ez 57, illetve 58 százalékos növekedés a tavalyi évhez viszonyítva.



Horvátországban csökkent az oltakozási hajlandóság, így várhatóan nem teljesül a kormány azon terve, hogy június végig beoltsák a lakosság felét.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 456 750-en kaptak védőoltást, közülük 932 833-nak már a második adag vakcinát is beadták. Ez a felnőtt lakosság 43, illetve 27 százaléka.



Az elmúlt 24 órában 43 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma meghaladta a 359 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8190-re emelkedett. Kórházban jelenleg 251 beteget ápolnak, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában is felgyorsították az oltási kampányt, hogy június végig a felnőtt lakosság legalább fele megkapja a védőoltások első adagját.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 798 458-an kaptak, közülük 604 675-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 46, illetve 35 százaléka.

Szerdára ötven új fertőződést jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4743-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 83-an vannak kórházban, 29-en közülük intenzív osztályon.