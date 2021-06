Koronavírus-járvány

Szobjanyin: a régen beoltottakat is megfertőzheti a vírus delta variánsa

Azokat is megfertőzheti az új koronavírus delta variánsa, akik régen kapták meg a védőoltást - jelentette ki vasárnap Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Rosszija 1 televíziónak, miközben Oroszországban az új esetek száma már harmadik napja meghaladja a 17 ezret.



"Már egy új variánssal, az indiai variáns újabb mutációjával van dolgunk. Az úgynevezett deltával, amely agresszívabb és nehezebb a korábbinál. Gyorsabban fertőz és gyorsabban hatol be a szervezetbe. Az immunitás szintjének kétszer olyan magasnak kell lennie, mint a vuhani esetében, hogy védettek legyünk az indiai változattal szemben" - mondta Szobjanyin.



"Azok az emberek, akik a korábbi, a kínai koronavírus változatától nem betegedtek volna meg, ma megbetegedhetnek. Újbóli megbetegedéseket is látunk, azoknál, akiket már beoltottak. Ők nincsenek sokan, de mégis úgy látszik, hogy akiket régen oltottak be, azok védettsége csökken, a titerek csökkennek, ezért sokaknál valószínűleg szükség van az újraoltásra" - tette hozzá. A titer az a laboratóriumi teszt, amely a vérben lévő antitesteket, s ezzel az immunitást méri.



A moszkvai polgármester szerint a fővárosban eddig másfél millióan kapták meg a védőoltás mindkét komponensét.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 144,8 millió tesztet végeztek el.