Koronavírus-járvány

Ukrajnában ezernél kevesebb új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában péntekre ezernél kevesebb új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma ötven volt, ami csaknem megegyezik az előző napiéval, eszerint a járvány továbbra is stagnálást mutat.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 967 új esettel 2 228 192-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 220-szal kevesebb a megelőző napiénál. Az elhunytak száma ötvennel 51 952-re emelkedett, míg a megelőző napon számuk 55 volt. Eddig 2 147 972-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 2300-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem 1400-zal, 28 268-ra. Kórházba 585 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 601 volt.



A legtöbb új beteget, 207-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 212 ezret, az elhunytaké hárommal 5168-ra nőt, miközben eddig több mint 202 ezren győzték le a kórt. Klicsko sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy jelenleg a koronavírusos betegek kezelésére elkülönített egészségügyi intézmények leterheltsége a fővárosban mintegy 8 százalékos, nem sok, jelenleg 278 beteg van kórházban, de közülük 174-nek súlyos az állapota, nyolcan lélegeztetőgépen vannak.



Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 652 053-an kapták meg valamely védőoltás első, 337 345-en a második dózisát is az országban. Csütörtökön 81 713 embert oltottak be Ukrajnában, ami új napi rekordnak számít - jegyezte meg az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Közben Ukrajna feloldotta a beutazási tilalmat az Indiából érkező külföldiek számára is. Korábban az ottani járványhelyzet miatt hozott a kormány olyan rendelkezést, hogy Indiából érkező külföldieket nem fogadnak, az onnan hazatérő ukrán állampolgároknak pedig kötelezően házi karanténba kellett vonulniuk, ez utóbbi előírást is megszüntette a kabinet.



Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) Egészséggazdasági Központjának vezetője egy online bemutatón elmondta, hogy Ukrajnában jelenleg a koronavírusos fertőzés kimutatási aránya háromszázalékos, és 50,4 beteg jut 100 ezer lakosra. Az Európai Unióban június 14-én meghatározott új kritériumok alapján így Ukrajna most a "zöld" és a "narancs" zóna hatarán van, vagyis még nem érte el azt a szintet, hogy az ukrán állampolgárok szabadon utazhassanak az uniós országokba. Hozzátette, hogy akadályozhatja még a szabad beutazás engedélyezését a gyakoribb vírustörzsek jelenlétének aránya, illetve az oltási kampány üteme is.