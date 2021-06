Koronavírus-járvány

A Benelux-országokban egy hét alatt 40 százalékkal esett vissza az új fertőzöttek száma

Hollandiában közel 40 százalékkal, Belgiumban 43 százalékkal, Luxemburgban közel 42 százalékkal esett vissza egy hét alatt az új fertőzöttek száma, a kórházban ápoltak és a járvány következtében elhunytak száma is csökkent, Luxemburgban egy hete nem halt meg senki a vírus okozta szövődményekben.



Az illetékes belga közegészségügyi intézet csütörtöki tájékoztatása szerint az elmúlt egyhetes időszakban átlagosan naponta 738 új koronavírussal fertőzött embert regisztráltak Belgiumban, ez 43 százalékkal kevesebb az egy hete feljegyzett adatoknál.



Belga kórházakban 592 embert ápolnak, míg számuk egy hete meghaladta a 900-at. Intenzív ellátásban 247 beteget részesítenek, több mint 60-nal kevesebbet, mint egy hete. Egyre kevesebb embert szállítanak kórházba, az elmúlt hét napban átlagosan 39,6 embert, ez az adat 39 százalékkal marad el az egy hete feljegyzett számoktól. Belgiumban az elmúlt egyhetes időszakban naponta átlagosan hét embert halt a meg a koronavírus szövődményeiben, 50 százalékkal kevesebben mint az azt megelőző időszakban.



A járvány kezdete óta 1 077 758 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, és 25 110-en haltak meg a fertőzés szövődményeiben Belgiumban.



A holland illetékes közegészségügyi hatóság arról tájékoztatott, hogy csütörtökön 1040 ember koronavírus-tesztje lett pozitív az országban, az elmúlt hét folyamán pedig 1179 volt az átlagos napi fertőzésszám. Ez a mutató 39,9 százalékkal marad el az egy hete feljegyzett esetek számától, és nem volt ilyen alacsony szeptember 15. óta - közölték.



Folyamatosan csökken a kórházakban ápolt betegek száma is, a tegnapi adatoknál 40-nel kevesebben, jelenleg 602 ember kezelnek koronavírussal Hollandiában, közülük 239-en részesülnek intenzív ellátásban, 11-gyel kevesebben, mint szerdán.



A koronavírus megjelenése óta 1 703 218-an fertőződtek meg a koronavírussal, és 17 998-an haltak meg a vírus okozta szövődményekben Hollandiában.



A luxemburgi egészségügyi minisztérium arról számolt be csütörtökön, hogy az elmúlt hét napban egyetlen áldozata sem volt a koronavírusnak az országban, az új fertőzöttek száma napi átlagos száma pedig 41,6 százalékkal 139-re esett vissza az országban. Luxemburgi kórházakban jelenleg 12 embert ápolnak koronavírus-fertőzéssel, közülük két esetben alkalmaznak intenzív ellátást.



A járvány kezdete óta 70 485 ember esetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést és 818-an vesztették életüket a vírus okozta szövődményekben.



A Luxembourg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál arról számolt be, hogy a hét elejétől Covid-tanúsítványt vezettek be az országban. A tanusítványnak a teljesen beoltott, vagy a fertőzésen az elmúlt fél évben igazoltan átesett birtokosait az éttermek és bárok belső helységeikben is kiszolgálhatják.