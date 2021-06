Brutális baleset: lakóházakat tarolt le a 108 kocsit vontató tehervonat (videó)

Kisiklott egy 108 kocsit vontató tehervonat csütörtökön a mexikói San Isidro Mazatepecben. A szerelvény négy lakóházat is megrongált, egy ember életét vesztette.



A dél-amerikai országban nem megy ritkaságszámba, hogy ilyen hosszúságú szerelvényeket közlekedtetnek. Az extra súly miatt két bivalyerős mozdonyt fogtak be az élre, ezek ugrottak le a sínről, magukkal rántva 12 vagont.



A helyszínen készült felvételeket látva csoda, hogy "csak" egy ember vesztette életét.

VIDEO: One dead as freight train topples onto Mexican homes.



