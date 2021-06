Koronavírus-járvány

Újabb 200 millió adag vakcinát vásárol az amerikai kormány a Modernától

A mostanival együtt összesen 500 millió adag oltóanyagot vásárol az Egyesült Államok a Modernától, amelyből 217 milliót már leszállítottak - közölte a vállalat. 2021.06.16 20:48 MTI

Újabb 200 millió adag koronavírus elleni vakcinát vásárol az Egyesült Államok kormánya a Moderna amerikai biotechnológiai vállalattól - közölte a társaság szerdán.



A megállapodás lehetővé teszi a Joe Biden vezette adminisztráció számára, hogy szükség esetén az oltás különböző verzióit kapja meg, például amennyiben módosított oltásra van szükség a vírus egy változatának leküzdéséhez. "Fontos, hogy a megállapodás rugalmasságot biztosít az Egyesült Államoknak abban, hogy kiválasszuk, milyen típusú vakcinát kapunk a Modernától, ha a vállalat például módosítja az oltóanyag összetételét a gyermekeknek szánt, vagy a mutációk elleni vakcinák esetében" - mondta a kormány egyik tisztviselője.



A mostanival együtt összesen 500 millió adag oltóanyagot vásárol az Egyesült Államok a Modernától, amelyből 217 milliót már leszállítottak - közölte a vállalat. "Nagyra értékeljük az amerikai kormánnyal folytatott együttműködést. A Moderna Covid-19 elleni vakcinája felhasználható első oltásra, például a gyermekek esetében, vagy esetleg emlékeztető oltásként is, ha szükség lesz rá a pandémia legyőzéséhez." - mondta Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója.



Az Egyesült Államok kormánya tavaly augusztusban egy 1,53 milliárd dolláros szerződést írt alá a Modernával, amelynek keretében 100 millió dózis oltóanyagot rendelt meg. A megállapodásban szerepelt egy további 400 millió adag megvásárlására vonatkozó opció is.



A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy az eredeti vakcina hatásos a vírus megjelenő változatai ellen, ettől függetlenül a Moderna és a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat is tanulmányokat folytat az esetleges módosított változatokkal kapcsolatban.



A bőséges vakcina-kínálatnak köszönhetően az Egyesült Államok egy héttel ezelőtt úgy döntött, hogy 500 millió adag koronavírus-oltóanyagot vásárol a Pfizer gyógyszeripari csoporttól és megosztja azt a rászoruló országokkal. Biden a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) Nagy-Britanniában rendezett csúcstalálkozója előtt jelentette be, hogy a félmilliárd adag vakcinát az amerikai kormány csaknem száz olyan ország között osztja szét, amelyeknek égető szükségük van e segítségre a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.



Az amerikai elnök közölte: a vakcinák szállítása már augusztusban megkezdődik, egyenesen a gyártóüzemekből, és az idén 200 millió adag jut el rendeltetési helyére. A fennmaradó 300 millió dózist 2022 első felében szállítja az Egyesült Államok.