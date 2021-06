Koronavírus-járvány

Delta variáns: Ausztriában mát 71 esetet azonosítottak

Ausztriában mind a szakértők, mind a politika szereplői aggodalommal tekintenek a koronavírus Delta variánsának terjedésére, mivel keddig összesen 71 ilyen - elsőként Indiában felfedezett - vírusmutációt azonosítottak be - jelentette szerdán a Der Standard című osztrák napilap.



Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) - a lap által idézett - adatai szerint a 71 esetből a legtöbbet, 32-t Bécsben, 19-et Salzburgban, 7-et Tirolban, 6-ot Alsó-Ausztriában, 5-öt Stájerországban, továbbá egyet-egyet Karintiában és Felső-Ausztriában találtak.



A Der Standard idézte Wolfgang Mückstein egészségügyi minisztert, aki óva intett attól, hogy "bárki is alábecsülje a Delta variánst". Véleménye szerint ez a vírusváltozat Európában is el fog terjedni, és előbb-utóbb Ausztriának is problémát jelent majd



A tárcavezető mindazonáltal kijelentette: "nincs ok pánikra, hiszen jól haladunk az oltásokkal". Hozzátette: Ausztriában a lakosság közel 70 százaléka hajlandó beoltatni magát, és az oltóanyagok is egyre nagyobb számban és lényegesen kiegyensúlyozottabb tempóban érkeznek az országba. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakosságnak továbbra sem szabad megfeledkeznie az olyan jól bevált védekezési módszerekről, mint a kézmosás és a javasolt távolságtartás. Jelezte, hogy a maszkviselés kérdésében még nem döntött a kormány.



Ausztriában az elmúlt 24 órában összesen 153 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 649 002 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 280, az intenzív kezelésre szoruló betegek 92-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 3-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 671-re emelkedett. A betegségből 634 900 osztrák gyógyult fel.