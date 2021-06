Koronavírus-járvány

Ukrajnában ismét ezer körüli új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában szerdára az előző naphoz hasonlóan megint mintegy ezer körüli új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma is majdnem pontosan ugyanannyi volt, így a járvány a múlt héthez hasonlóan megint stagnálást mutat.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 1045 új esettel 2 226 037-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény csaknem ugyanennyi volt a megelőző napon is, akkor mindössze 31-gyel volt kevesebb. Az elhunytak száma 78-cal 51 847-re emelkedett, míg a megelőző napon számuk 77 volt. Eddig 2 140 978-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 4800-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 3800-zal, 33 212-re. Kórházba 699 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 401 volt.



A legtöbb új beteget, 256-ot megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 211 ezret, az elhunytaké kettővel 5162-re nőt, miközben eddig 200 800-an győzték le a kórt.



Közben Kijevben elkezdték beoltani a parlamenti képviselőket és az apparátus munkatársait - értesült az UNIAN hírügynökség. A törvényhozás tagjait Pfizer vakcinával oltják be a parlament épületében a tervek szerint június 18-ig.



Marija Karcsevics, az egészségügyi minisztérium digitális fejlesztési részlegének főigazgatója szerdán a TSZN hírtelevízió reggeli műsorában elmondta, hogy az ukrán állampolgárok egyelőre azért nem válogathatnak a koronavírus elleni különböző oltóanyagok között, mert kevés vakcina áll rendelkezésre az országban. Kifejtette, hogy az oltási kampány még a harmadik szakaszban tart, amelyben meghatározott célcsoportokat oltanak be. Szerinte amint eljutnak az utolsó, ötödik szakaszba, már lesz lehetőség arra, hogy az emberek választhassanak többféle gyártású vakcinából. Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy mikor jutnak el idáig Ukrajnában.