Állatok

Medve végezhetett egy 57 éves szlovák férfival

Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói Banskô-völgyben találták meg. 2021.06.15 08:36 ma.hu

Marína Debnárová, az Állami Erdészet szóvivőjének tájékoztatása szerint munkatársaikat egy férfi holttestéhez hívták ki a rendőrök. Az orvos megállapította, hogy az 57 éves férfi nem természetes úton hunyt el - a fején, nyakán és oldalán harapásnyomokat fedezett fel. A holttest közelében friss medvenyomokat is találtak.



Az erdészek szerint ez lehet az első olyan medvetámadás Szlovákiában, amely ember halálával végződött. Egyelőre a boncolás eredményére várnak - írja a Parameter.sk.



Gabriela Kremeňová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrségen hétfőn reggel jelentették be a férfi eltűnését - rövid időn belül pedig meg is találták Liptovská Lúµna kataszterében (Rózsahegyi járás), de ekkor már nem élt. A rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást.