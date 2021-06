Koronavírus-járvány

Ukrajnában változatlanul stagnál a járvány terjedése

Ukrajnában péntekre kis mértékben csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma, mintegy 1600 új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma most hetven volt - ami alacsonyabb az előző napi adatnál -, az aktív betegek száma pedig ötvenezer alá csökkent, a járvány terjedése így továbbra is stagnálást mutat.



A hivatalos adatok alapján az elmúlt napban 1603 új esettel 2 221 427-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény mintegy 180-nal kevesebb az előző napinál. Az elhunytak száma hetvennel 51 577-re emelkedett, míg a megelőző napon számuk 97 volt. Eddig 2 120 780-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint öt és félezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint négyezerrel, 49 070-re. Kórházba 762 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon.



A legtöbb új beteget, 217-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál által ismertetett hivatalos adatok szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 395 310-en kapták meg valamely védőoltás első, 204 038-an a második dózisát is az országban. Csütörtökön 54 329 embert oltottak be Ukrajnában.



Az UNIAN hírügynökség emlékezetetett arra, hogy Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szavai szerint az országos karantént a nyár végéig várhatóan meghosszabbítják - a korlátozások könnyítése mellett - Ukrajnában. A tárcavezető ugyanakkor kijelentette, hogy változatlanul fenn kell tartani a maszkviselési kötelezettséget, a távolságtartást, és a kézfertőtlenítésről való gondoskodást a zárt terű nyilvános helyeken.



Ukrán hírportálok kiemelték, hogy Magyarország, elsőként az európai uniós országok közül, megállapodott Ukrajnával, hogy elismerik egymás védettségi igazolványait. Ez azt jelenti, hogy péntektől szabadon, teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a koronavírus ellen már beoltott ukrán és magyar állampolgárok a két ország között, függetlenül attól, milyen oltóanyagot kaptak.