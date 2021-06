Koronavírus-járvány

Tovább enyhítenek a járványintézkedéseken Lengyelországban

Lengyelországban a befogadóképesség 75 százalékára emelik a vendégek maximális számát a szállodákban, éttermekben és kulturális intézményekben a nyári szünet végéig. 2021.06.10 19:20 MTI

A beoltottak és a gyerekek a kereten felül fogadhatók - jelentette be csütörtökön Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A miniszterelnök a lengyel egészségügyi miniszterrel, Adam Niedzielskivel közös sajtótájékoztatón ismertette a nyári időszakra vonatkozó szabályozást.



Niedzielski közölte: ez eddigi enyhítések nem okozták a járványmutatók romlását, a javuló helyzettel párhuzamosan pedig korlátozni lehetett a Covid-19 kezelésére létrehozott kórházi infrastruktúrát.



A múlt héthez képest 40 százalékkal, 53-ra csökkent a napi halálozások átlagos száma, ami dinamikus mérséklődést jelent - mondta el a miniszter.



Az új enyhítések a május eleje óta fokozatosan bevezetetteket egészítik ki. A szállodák, az éttermek, a színházak, a mozik, a koncerttermek eddig 50 százalékos foglaltság mellett működhettek. Június 26-ától - a templomokban már június 13-ától - ez a keret 75 százalékos lesz.



Enyhítenek a létszámkorlátozásokon például a boltokban, a könyvtárakban, a konferenciákon, az edzőtermekben is, ahol eddig egy személyre 15 négyzetméter kellett, hogy jusson. Június 26-ától ez a keret 10 négyzetmétert tesz ki.



A sportversenyeken a nézőtér 50 százaléka használható fel az eddigi 25 százalék helyett. Újból nyithatnak a diszkók is, maximum 150 fős létszámmal.



A létszámkorlátozások nem vonatkoznak a beoltottakra: ők a kereten felül vehetnek részt mindenfajta rendezvényen. A szállásokon, a rekreációt szolgáló intézményekben a keretbe nem számítják be a 12 éven aluli gyerekeket sem.



Csütörtöki adatok szerint egy nap alatt a közel 38 millió lakosú Lengyelországban 382 embernél mutatták ki a vírusfertőzést. A kórházban kezeltek száma 2553-ra csökkent.



Lengyelországban csütörtök délelőttig több mint 23,2 millió oltást adtak be. A teljes, két- vagy egydózisú oltást több mint 8,9 millióan kapták meg. Az oltásra regisztrálók választhatnak az EU-ban engedélyezett négy vakcina közül.